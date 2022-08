El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, dijo hoy que "el reconocimiento del derecho a la libre determinación debe entenderse como la base del diálogo en la construcción de una nueva relación entre los pueblos y los estados, desde una perspectiva plurinacional, reconociendo las diferencias culturales, sin que ello sea motivo de exclusión o de discriminación racial".

Tzay brindó una conferencia magistral en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su primera visita como relator a la Argentina.

Tzay comenzó su exposición diciendo que "estamos en una nueva etapa en la cual no solo estamos hablando de nuestros derechos, sino que ahora estamos viendo como en muchos países se adelanta el cumplimento de esos derechos".

El Relator agregó que "el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son los tres instrumentos fundamentales que protegen los derechos de los pueblos indígenas en este continente y son los derechos mínimos que tenemos".

"Desde este punto de vista la Comisión Interamericana de derechos humanos y la Corte interamericana, han desarrollado una jurisprudencia evolutiva interpretando muchas de las disposiciones de este tratado a nivel de las necesidades especificas de los pueblos indígenas, como el caso del articulo 21 de la Convención que hoy incluye también la protección del derecho a la propiedad colectiva de tierras y sus recursos".

Asimismo, citó "la Convención de los Derechos del Niño sobre los niños y las niñas indígenas".

"Quiero recordar que los Estados le tienen mucho miedo al reconocimiento al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, porque argumentan que va a crear muchos problemas, como división territorial, sin embargo, el no reconocimiento a ese derecho es lo que crea los problemas de división y de ´levantamientos sociales´ que ha habido y va a seguir habiendo en la historia de los pueblos indígenas", expresó.

El relator de la ONU indicó que durante la pandemia "el pueblo shuar de Perú decidió cerrar sus fronteras y no permitir que nadie entrara ni saliera de sus territorios si no cumplían con los requerimientos de seguridad en sanidad; hasta este momento hay cero casos de contagio y de muertes por Covid19".

A su vez, señaló que en un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un punto que aclara que "reconocer el derecho a la libre determinación es un elemento central para la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas´".

"El reconocimiento del derecho a la libre determinación debe entenderse como la base del diálogo en la construcción de una nueva relación entre los pueblos y los estados desde una perspectiva plurinacional, reconociendo las diferencias culturales sin que ello sea motivo de exclusión o de discriminación racial", destacó.

Tzay, del pueblo "maya cakchiquel" de Guatemala, ha actuado en la gestión internacional de derechos de los pueblos indígenas ante Naciones Unidas desde principios de los '80, abordando las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo, y asumió su función en la ONU el 1ro. de mayo de 2020.

En diálogo con Télam, Tzay sostuvo que su visita es "con carácter académico, donde vengo a conocer la realidad de los pueblos indígenas de Argentina, a aprender y a educarme con respecto a esta realidad y creo que es una oportunidad histórica para mi".

"He tenido la oportunidad de estar acá anteriormente, sin embargo, es la primera vez que voy a estar con más representación de pueblos indígenas y voy a estar impartiendo varias charlas en varias universidades que he tenido el honor que me inviten; además, voy a recoger información y testimonios de la realidad de los pueblos indígenas de Argentina", sostuvo.

La actividad comenzó a las 15 horas con una ceremonia espiritual en las escalinatas de la Facultad, con la participación de Tzay y referentes indígenas venidos desde varias provincias como Chaco, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Los puntos abordados por el representante de la ONU fueron la "afirmación de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel internacional; derecho a la libre determinación; derecho a la tierra, territorios y recursos; derecho al consentimiento previo libre e informado; y la justicia propia de los pueblos indígenas".

También expuso sobre "la criminalización de las personas indígenas defensoras de los derechos humanos, cerrando con una reflexión sobre la resiliencia de los indígenas y la defensa del medio ambiente".

Luego de su presentación académica, el relator abrió el micrófono para dialogar con las y los presentes, y luego de la conferencia recibió a las delegaciones de los diversos pueblos venidos de las provincias.

El mandatario de la ONU estará durante los próximos días en Bariloche, Río Negro; Tartagal, Salta y en Tilcara, Jujuy.

"El mandato del Relator consiste en promover un dialogo de buena fe entre Pueblos Indígenas y los Estados, formulando recomendaciones y promoviendo acuerdos constructivos, para aplicar los criterios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas", indicó en tanto Sandra Ceballos, a cargo de curso de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, quien formó parte de la organización junto a un equipo de docentes.

También "puede presentar informes sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo entero; y abordar los casos específicos de presuntas violaciones de derechos de los pueblos indígenas", concluyó Ceballos. (Télam)