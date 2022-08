El Gobierno de Reino Unido anunció hoy que se ofrecerá a todos los niños de entre 1 y 9 años, que viven en Londres, un refuerzo de la vacuna contra la polio, luego de que el virus fuera detectado en aguas residuales de la capital británica.

Esta medida se tomó luego de los análisis realizados por la UK Health Security Agency (NSA), la agencia del sistema sanitario público cuya cúpula difundió ya en junio un alerta ad hoc, suscrita junto a la Agencia Nacional de Medicamentos (MHRA), informó la agencia ANSA.

El ministro de Salud, Steve Barclay, aseguró a los londinenses que "ninguno fue diagnosticado con el virus" y los riesgos para la población (en gran parte vacunada) son muy bajos.

El titular de la cartera de salud de Inglaterra afirmó que "la NHS, el servicio sanitario público, encamina una campaña de vacunación suplementaria y aconseja a los padres aprovechar la ocasión cuando sea ofrecida".

El virus, declarado erradicado en el Reino Unido en 2003, fue detectado unas 116 veces en aguas de alcantarillado durante los estudios conducidos en las instalaciones de la metrópolis, en particular, en ocho barrios situados al norte y el este, precisó ANSA.

Los rastros hallados, pero en cantidades reducidas, son aquellos derivados de vacunas del poliovirus de tipo 2 (CDPV2), que en casos definidos raros puede contagiar en forma grave a personas que no hayan completado los ciclos de vacunación.

Según el comunicado difundido por el Gobierno en colaboración con las autoridades sanitarias, las áreas de Londres en las que está presente el virus de la polio tienen algunas de las tasas de vacunación más bajas.

No obstante, existe preocupación no solo en Inglaterra sino también Estados Unidos, donde podrían ser centenares o miles los casos de poliomielitis no diagnosticados, aseveró la doctora Patricia Schnabel Ruppert, comisionada médica para el condado de Rockland, después de que el mes pasado un hombre no vacunado quedó paralizado a causa del virus.

"La incidencia de la poliomielitis paralítica es inferior al 1%", explicó la médica y agregó que la mayor parte de los casos es "asintomática o levemente sintomática y a menudo estos síntomas son ignorados, además de que se verificaron miles de caso en donde para poder observar un tipo de parálisis".

Ruppert puntualizó que los científicos están examinando "un lazo" entre el caso de parálisis de Nueva York y los rastros de polio hallados en aguas residuales de Londres y Jerusalén, después del secuenciamiento del genoma realizado en muestras de las tres localidades. (Télam)