Comunicar adecuadamente, informar y debatir para terminar con el tabú y los prejuicios sobre la menopausia, es el objetivo de la médica Sandra Magirena, autora del libro Regreso a mi, que brinda herramientas para transitar esa etapa de la vida, y que esta semana fue declarado de Interés Sanitario por la Legislatura porteña.

La iniciativa fue de la legisladora Claudia Neira (FdT) que encabezó un acto en el Salón Montevideo de la Legislatura, donde se entregó el diploma con la reconocimiento a la médica que fue entrevistada por Antonia Portaneri, vicepresidenta de Télam.

"Queremos abrir estos espacios para todas las mujeres, sobre todo para las que no tienen posibilidades de hablar de estos temas, las que están cocinando en los comedores, en los barrios populares", resaltó Neira.

La legisladora contó que hace año es consultante de Magirena. La médica ginecóloga y sexóloga, usa ese término que reemplaza al habitual 'paciente', que pone a la persona en un lugar pasivo.

MIRÁ TAMBIÉN En su primer año el Taller Ferroviario Mario Meoni incorporó 90 empleados e intervino 50 vagones

Tanto Neira como Portaneri valoraron el aporte de la profesional para derribar tabúes sobre la menopausia y las herramientas que brinda para transitar ese proceso natural de la vida.

"Hay cuatro palabras que tienen que salir del tabú: menstruación, que es una manifestación de salud; menopausia, que es una semana en la vida de una mujer y marca el fin de una etapa y el inicio de otra; vulva, palabra que recién se comenzó a usar en consultorios en la década de inicios del 2000 porque se hablaba de vagina, y vagina no es vulva cuya función es dar placer, y masturbación, que hasta hace poco estuvo vedada a las mujeres", resaltó la médica.

En el diálogo con Portaneri, la ginecóloga se definió como "divulgadora con perspectiva de género. No soy influencer, me niego a que me llamen así. Comunico, informo, debato para terminar con prejuicios".

Otra definición de Maginera fue que el sistema médico "es perverso, patologiza" etapas naturales de la vida de mujeres, y "es interpelado gracias al aporte de los movimientos que protagonizan las más jóvenes".

MIRÁ TAMBIÉN Rigen alertas amarillos por vientos en el norte y oeste del país y por nevadas en Neuquén

Regreso a mi, de editorial El Ateneo, aborda la menopausia desde la medicina integrativa e incluye pautas de alimentación, técnicas de relajación, mindfulness, sexualidad, actividad física y espiritualidad.

También recomienda tratamientos para la menopausia, etapa que Magirena considera que "no es una enfermedad ni un estado patológico, sino una transición en la vida de todas las mujeres".

El libro se lee como un diálogo con la autora y se nota su extensa experiencia en consultorio, en la escucha de sus consultantes.

En el encuentro en la Legislatura hubo aportes del auditorio: se habló de violencia obstétrica, de educación sexual integral, de la salud en personas trans, de enfermedades de transmisión sexual y de mucho mas, demostrando la necesidad de estos espacios de encuentro.

Magirena impulsa una menopausia "saludable para no profundizar desigualdades" y afirma que "los cuerpos son lugares de poder, y darles poder genera miedo". (Télam)