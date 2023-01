Los operativos de control para prevenir fiestas clandestinas en lugares que no cuentan con medidas de seguridad adecuadas o donde se registra convivencia de menores y mayores de edad o alto consumo de alcohol serán reforzados por el municipio de La Plata, infomó hoy esa comuna.

"Si te invitan a una fiesta, antes pedí el VAR", es la campaña que lanzó el municipio para promover los festejos responsables y que enumera una serie de condiciones que indican que se trata de una fiesta ilegal.

La comuna detalló que "cualquier fiesta que no tenga salida de emergencia, no cumpla un protocolo de seguridad e higiene; no esté habilitada o este excede la capacidad permitida es una fiesta clandestina".

La iniciativa, que se difundió a través de las redes sociales oficiales, hace hincapié en reconocer los establecimientos o espacios correctamente habilitados, que cuentan con el permiso del municipio.

MIRÁ TAMBIÉN Messi, Dibu y la Copa arderán junto otros 75 muñecos gigantes en los primeros minutos del 1 de enero

La subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano dispuso un monitoreo de las fiestas que están habilitadas en la ciudad y trabaja con las convocatorias o invitaciones que circulan en las redes sociales e internet.

También cuentan con las denuncias que oportunamente realizan los vecinos a la línea 147.

El refuerzo de estos controles se ponen en marcha a horas de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de una joven en una fiesta clandestina.

En la madrugada del 1 de enero de 2016, Emilia Uscamayta Curi, estudiante de periodismo platense, murió ahogada en una pileta cuando se hallaba en una fiesta clandestina en una casaquinta de la localidad de Melchor Romero, donde a pesar de haber cientos de asistentes y una pileta grande de natación no había un guardavida ni médicos.

MIRÁ TAMBIÉN Clubes de barrio de zonas rurales apuestan al fútbol para mantener a los jóvenes activos

Si bien la municipalidad se había presentado horas antes para advertir que la fiesta no contaba con el permiso para su realización, los inspectores no procedieron al desalojo de la casaquinta y horas después murió la joven. (Télam)