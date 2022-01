El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, afirmó que el próximo 18 de febrero el Consejo Superior de la casa de estudios superiores decidirá las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año, pero anticipó que a título personal está en desacuerdo con exigir un pase sanitario a los integrantes de la comunidad educativa.

"No es que nuestra universidad tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18 el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior", aclaró el ingeniero en declaraciones al canal Todo Noticias y aseguró que en esa reunión se definirá el protocolo para la presencialidad "plena".

También indicó que la UTN "es distinta a otras universidades de gestión pública ya que está en 30 sedes del país, en 12 provincias distintas con realidades distintas" y que lo que se publicó en las últimas horas tiene que ver con la decisión de dos sedes (Tucumán y Haedo).

De cualquier forma, Soro aclaró su postura personal: "Me parece que no deberíamos pedir pase sanitario. Lo que sí tenemos que hacer es concientizar, apostar a una educación superior en universidad pública, y a una presencialidad porque la presencialidad debe ser la normalidad, no la virtualidad".

También aclaró que "en el caso de los no docentes, ellos hicieron con su gremio las paritarias y definieron que los empleados no docentes tengan que tener el plan de vacunación completo. Aquellos que no lo tengan o no quieran vacunarse tiene que presentar un estudio todas las semanas para que estén negativos y así entrar a trabajar".

En la misma línea, el decano de la Regional Bahía Blanca de la UTN, Alejandro Staffa, sostuvo que la decisión de si se aplica el pase sanitario a nivel general en la casa de estudios superiores será adoptada por el consejo superior y aclaró que en el caso particular de su jurisdicción "los índices de vacunación son altos, hubo pocos casos que no han optado por vacunarse todavía".

"Estuvimos dando clases presenciales con exámenes, actividades de formación práctica y de laboratorio el año pasado donde no tuvimos inconvenientes", agregó en declaraciones a Radio Bahía Blanca

No obstante, Staffa dijo que "es cierto que la situación sanitaria venía de otra manera, ahora se ha complicado un poquito más por lo que es una posible a implementar", en referencia al pase sanitario, pero insistió que "todavía no está definido" y consideró que "tiene que haber un esquema de vacunación completo y queremos tener una correlación con lo que haga la Universidad Nacional del Sur", la otra casa de estudios superiores de la región.

El decano dijo también que "hemos estado trabajando en la implementación de aulas híbridas, condición que se va a mantener por algún tiempo donde se respetan los foros y distanciamiento".

"Se ha incorporado equipamiento por más de 6 millones de pesos para equipar 14 aulas con las cuales iniciaremos el lunes próximo las clases se seminario de ingreso como cursos de verano para primer año", puntualizó.

Hasta ahora, dos universidades nacionales confirmaron su decisión de exigir el pase sanitario para el ciclo lectivo 2022: la Universidad Nacional de la Matanza (UNLM) y y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), los voceros afirmaron a Télam que acompañarán "los lineamientos que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y ciudad de Buenos Aires para la implementación de un pase sanitario"; mientras que desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) indicaron que el protocolo para las clases presenciales se decidirá en los próximos días. (Télam)