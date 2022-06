El Día del Camarógrafo fue conmemorado hoy en Neuquén en homenaje a Leonardo Henrichsen, quien fuera asesinado en Chile en 1973 mientras realizaba una cobertura periodística en plena dictadura de Augusto Pinochet, y el gobernador Omar Gutiérrez afirmó que "recordarlo es decirle no a la dictadura militar".

El acto organizado por la comisión permanente de homenaje, se realizó en el Club Alemán de la capital neuquina y contó con la participación de su hija, Josephine, del gobernador Omar Gutiérrez y camarógrafos de medios de la región.

Josephine Henrichsen expresó que hoy “es un día especial, lo acompañé a trabajar muchas veces a mi papá y conozco el trabajo puntilloso que realizan y el coraje de apretar el gatillo, registrar y publicar imágenes”.

Recordó que “a mi papá le tocó filmar a sus propios asesinos, y en ese entonces yo tenía ocho años. Con el paso del tiempo fui juntando información y pruebas, e inicié la querella para hacer justicia por mi padre”.

“Gracias a esa filmación sabemos los nombres de los asesinos y aunque todavía no hay justicia estamos tratando de que la causa sea caratulada como crimen de lesa humanidad con el objetivo de sentar precedente para que estos crímenes no queden impunes y en un futuro se proteja a todos los camarógrafos de estos asesinatos”, aseguró.

Por su parte el gobernador Omar Gutiérrez señaló que “lo que pasó en Chile en 1973 no es una película sino una triste historia verídica. Las nuevas generaciones tienen que tener presente eso para que no pase nunca más, porque alguna vez pasó”.

“Rendirle honores a Leonardo es decirle no a la dictadura militar”, manifestó, y dijo que “cuando uno dice que hay que rescatar la historia, hay que rescatar lo bueno de la historia, y lo malo tenerlo presente para saber que no es con eso con lo que se construye porvenir y futuro. Eso también es rescatar la historia: decirles no a las dictaduras, no al autoritarismo”.

En tanto, Sergio Pérez, miembro de la Comisión permanente de homenaje a Leonardo Henrichsen, destacó que “Leonardo (Henrichsen) nos marcó el camino, esta es la senda que queremos transitar”.

Hizo especial mención a la tarea que desempeñan las mujeres en la profesión porque “son excelentes camarógrafas, aportan gran sensibilidad”.

“Nuestra profesión se ha transformado en el oficio más consumido del mundo, pero una cosa es ser camarógrafo y otra es operar una cámara, porque si en una toma se nos va la vida por denunciar algo, bien vale la pena perder la vida en esa toma, ese día nos transformamos en camarógrafos”, aseguró.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a camarógrafos y camarógrafas retirados y en actividad y a familiares de (fallecidos) Carlos Chato Junge, Lorenzo Kelly, Ramón Carbonel, Omar Arancon y Nelson Rojo. (Télam)