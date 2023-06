El gerente de contenidos y director de Radio Rivadavia, Fernando Subirats, fue reconocido hoy por el Círculo de Legisladores en el marco del Día del Periodista. Subirats le agradeció a la entidad por la distinción: "Es un placer recibir este diploma en un día tan importante para los periodistas". A su vez, se le realizó un emotivo homenaje a la periodista y legisladora porteña fallecida en 2018 Débora Pérez Volpin, en el que estuvieron presentes su ex esposo Marcelo Funes y sus hijos Agustín y Luna. "Les quiero agradecer a todos por hacer que el legado de mi mamá permanezca vivo", expresó Agustín, hijo mayor de Débora. Además, Subirats también recordó a la ex legisladora porteña: "He sido colega de Débora y siempre demostró ser una gran profesional". El evento realizado por el Círculo de Legisladores fue llevado a cabo en la calle Bartolomé Mitre 2081 de la Ciudad. RGB/GAM NA