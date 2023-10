El ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, junto a Defensa Civil local, pidieron a la población no recorrer espacios abiertos, zonas arboladas, no hacer fuego y lo posible no salir de las viviendas ante las alertas amarilla y naranja por viento zonda para este fin de semana.

“Mantener cerrados los ambientes para evitar así la circulación de aire caliente y polvo; humidificar los ambientes en forma artificial, en caso de ser necesario; evitar salir a recorrer espacios abiertos, zonas arboladas; bajo ningún concepto prender fuego o manipular materiales inflamables”, aconsejó Defensa Civil provincial.

Asimismo, el organismo oficial en su recomendación a mendocinos y turistas que para este sábado es importante “evitar realizar actividades físicas; no manipular, ni tocar cables caídos, en caso de ver alguno comunicarse al 911”.

El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza, dijo esta mañana que ante la llegada del viento zonda “evitar salir y cerrar las puertas y ventanas de la casa”.

En este contexto, Defensa Civil además recomienda procurar una buena hidratación en niños y adultos, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas.

En tanto, el ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza informó que, por razones meteorológicas, se han suspendido todas las actividades en sus espacios el sábado 28 y el domingo 29 de octubre y las mismas serán reprogramadas.

“Mendoza se verá afectada este sábado y domingo por fuertes ráfagas de viento zonda, según indican los reportes meteorológicos, por este motivo, y a fin de preservar la seguridad y la integridad de mendocinas y turistas, el Ministerio de Cultura y Turismo suspendió las actividades que tenía programadas para este fin de semana”, señala el comunicado.

En los últimos días, los distintos organismos anticiparon en sus pronósticos la llegada del fenómeno meteorológico para este fin de semana, y en algunas localidades, con alertas amarilla y naranja, con vientos promedios de 60 a 90 km/h y con una temperatura máxima de 30 grados.

El Zonda es un fuerte viento, caracterizado por su extrema sequedad y elevada temperatura, pertenece al grupo de los vientos que descienden desde la cresta de altas montañas al valle o el llano, los daños que provoca se deben a la sequedad atmosférica que genera, la brusca elevación de temperatura y los efectos destructivos de su fuerza. (Télam)