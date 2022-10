La Mesa del Aya Mark'ay Quilla exigió que este año se respeten las ceremonias tradicionales de comunidades indígenas y migrantes que cada 2 de noviembre se realizan en el cementerio de Flores para despedir a las almas de sus difuntos, que incluyen la presencia de músicos, comidas, bebidas y flores.

"Esta práctica es fundamental y es pilar de nuestra esencia, de nuestra identidad. Coartar esta práctica es aniquilar la identidad ancestral, indígena", dijo a Télam María Urquizo, activista integrante del pueblo quechua y representante de la Mesa del Aya Mark'ay Quilla, en referencia al operativo de seguridad que se despliega cada año en el lugar.

El 1 y 2 de noviembre, comunidades quechua, kolla, aymara, andinas y bolivianas celebran el Aya Mark'ay Quilla, en quechua, o Día de los Difuntos.

"Los ajaius (espíritus de nuestros antepasados) llegan desde el tiempo eterno y los esperamos con mucho amor para reencontrarnos tanto con la familia como con el entorno comunitario. A las 12 se los espera y la estadía termina en la misma hora del 2", contó Urquizo.

El 1 de noviembre, la celebración se realiza en el interior de los hogares, donde se preparan ofrendas con comidas como los tantawawas (panes con formas de niños), bebidas, flores, golosinas, hojas de coca y cigarrillos para "sentir la convivencia de ambos planos".

En tanto, el 2 asisten a los cementerios donde se traslada esa mesa con ofrendas "para despedir a los ajaius".

Desde la Mesa advirtieron sobre la "criminalización, violencia y estigmatización" que viven las personas que desean celebrar el Día de los Difuntos en el cementerio de Flores cada año.

"Desde hace 15 años hay un operativo represivo de la Ciudad con el despliegue policial de fuerzas, drones, seguridad privada y perros que se aplica a más de 60 mil personas que pasan durante la jornada para realizar esta práctica. A través de la Dirección de Cementerios, prohíben el ingreso de las tantawawa (panes), frutas, bebidas y de músicos", explicó Urquizo.

En este sentido resaltó que la manera de celebrar de estas comunidades "es con música, comida, un compartir comunitario completamente diferente a la despedida judeo cristiana".

Desde hace cuatro años se llevan adelante reuniones entre el Ministerio de Seguridad porteño y los grupos que celebran este día para "interpelar estas prácticas", y este año las reuniones se llevaron adelante con la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, tras un pedido de las comunidades.

"Para nosotros es un avance", sostuvo Urquizo, pero advirtió que "no hemos podido acordar los puntos que nos parecen primordiales para empezar el diálogo".

Entre los pedidos de parte de la Mesa del Aya Mark'ay Quilla se encuentran que no haya militarización en la zona, que no se requise a las personas en la entrada al cementerio ni se les realice control de alcoholemia, además de que no se prohíba el ingreso de bebidas, comidas y músicos.

También que haya suficientes baños químicos y camiones de agua, que se garantice la limpieza del cementerio y sus alrededores con posterioridad al evento y que se extienda el horario de visita al predio.

Desde el Gobierno porteño se comprometieron a abrir el cementerio una hora más de lo habitual, hasta las 17.30, garantizar la limpieza del lugar y el acceso a baños y camiones de agua.

En tanto, el operativo se seguridad "será similar a los que realizaron en las últimas oportunidades con Agentes de Prevención y Seguridad Privada", informaron a Télam desde la Subsecretaría.

"Habrá controles en el único acceso abierto, Avenida Varela y Balbastro, donde no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas y de puestos de venta de comida. Las banda musicales podrán ingresar de a una", añadieron. (Télam)