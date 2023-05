El colectivo de organizaciones reunidas en Infancia en Deuda solicitó hoy "el tratamiento de los proyectos de ley sobre licencias para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de nuestro país" porque los "niñas y niños tienen derecho a recibir cuidado y sus familias tienen el derecho a poder brindarlo" y reclamaron "licencias igualitarias".

A través de un comunicado reclamaron "el tratamiento de los proyectos de ley sobre licencias para todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, independientemente de su condición laboral. Niñas y niños tienen derecho a recibir cuidado y sus familias tienen el derecho a poder brindarlo".

Y consideraron que "el Estado debe asegurarlos respetando principios de igualdad y no discriminación".

Luego agregaron que "la falta de acceso a cualquier tipo de licencias por fuera del empleo registrado deja sin protección a cientos de miles de niñas y niños que integran estas familias. El sector privado (Ley 20.744) mantiene un esquema de licencias que reproduce roles de género tradicionales y estereotipados, limitando la participación de los varones en el cuidado y el derecho de niños y niñas a ser cuidados por ambas/os progenitoras/es".

MIRÁ TAMBIÉN Más plazo para inscribirse en el programa de Internet gratuita para estudiantes en Córdoba

También explicaron que la ley "no considera las diversas conformaciones familiares y no reconoce licencias en casos de adopción, de progenitoras/es no gestantes, ni extensiones para niñas y niños con discapacidad".

Una reforma integral del esquema de licencias laborales es fundamental para garantizar los derechos de niñas y niños de recibir cuidados de todas aquellas personas que ejercen la responsabilidad parental, contribuye a la reducción de las brechas de género y fomenta la posibilidad de un desarrollo económico inclusivo, explicaron.

Por último, explicaron que son valorables "los avances realizados para abrir el debate parlamentario y promovemos la sanción de una norma respetuosa de la diversidad de conformaciones familiares, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes".

Infancia en Deuda es un colectivo conformado por las siguientes organizaciones: ELA -Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-, Pata Pila Argentina, CIPPEC, ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-, Fundación Sur Argentina, Fundación Kaleidos, FEIM -Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer-, Haciendo Camino y La Garganta Poderosa. (Télam)