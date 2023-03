La primera mujer que recibió un trasplante de médula ósea realizado en Mendoza en el nuevo Centro de Trasplante de Médula del Hospital Central recibió hoy el alta luego de 40 días de internación, se anunció oficialmente.

Se trata de Carmen, de 46 años, casada, con 5 hijos, y es la segunda vez que le toca realizarse un trasplante de médula.

"Ella sabía de qué se trataba, pero también que las condiciones de 2017, cuando fue su primera intervención, y las de ahora, eran muy diferentes", indicaron.

En aquella oportunidad debió trasladarse sola a Buenos Aires para ser intervenida en el Hospital El Cruce-Néstor Kirchner, en Florencio Varela.

Acerca de la primera intervención, Carmen dijo: "Tener que irnos con mi esposo, dejar a mis hijos, mi casa, fue muy difícil. Incluso mi esposo tuvo que dejar de trabajar, por lo que en la parte económica también fue muy complicado, pero no teníamos otra opción, en Mendoza no hacían estos trasplantes".

La salud de la mujer se deterioró y requería un segundo trasplante que ahora sí podía realizarse en su provincia en un hospital público.

"Saber que no teníamos que trasladarnos, que podía ver a mis hijos cuando estuve en condiciones, que mi esposo no tuvo que dejar de trabajar, me ayudó mucho, me quitó angustia y creo que favoreció mi recuperación", relató la mujer.

“Si yo tuviera que decir algo, es solo agradecer a todos los que me acompañaron acá adentro y decir que siempre hay que donar, porque se puede salvar la vida de muchas personas. Muchas gracias”, finalizó al partir hacia su casa de la mano de uno de sus hijos.

El 26 de diciembre del año pasado Mendoza inauguró el primer centro de trasplante de médula ósea del Oeste Argentino, en el Hospital Central de la capital cuyana, y a sólo dos meses de esa inauguración, el centro asistencial le otorgó el alta a la primera paciente que recibió tratamiento.

Sobre el caso, el gobernador Rodolfo Suárez anunció en su cuenta de Twitter: "Quiero contarles con mucho orgullo que después de casi 40 días de internación, Carmen, la primera trasplantada de médula ósea en nuestra provincia, pudo recibir su alta hospitalaria. Ella es una mendocina de 46 años, con 5 hijos y una valentía que es de admirar".

"Es la segunda vez que le toca realizarse esta intervención. En el 2017 tuvo que viajar a Bs. As. junto a su esposo y dejar a sus hijos en Mendoza. Ahora se pudo trasplantar en nuestro Hospital Central, con sus médicos de siempre y cerca del cariño de su familia", agregó.

Y concluyó: "Cuando conocemos historias como las de Carmen, las importantes inversiones realizadas en la salud mendocina cobran sentido y nos llenan de orgullo".

El Gobierno provincial recordó que para inscribirse como donante es necesario donar sangre en alguno de los centros habilitados en los servicios de Hemoterapia de los hospitales y bancos de sangre de todo el país.

También se puede realizar en colectas externas que cada mes se organizan para facilitar la donación de sangre y la inscripción de donantes de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).

Se pueden inscribir como donantes todas las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud, pesen más de 50 kilos y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

Señalaron que cada año, a cientos de personas se les diagnostican enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido popularmente como trasplante de médula ósea.

Sin embargo, solo entre 25% y 30% de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no emparentado a través de los registros de donantes voluntarios, como el Registro Nacional de CPH. (Télam)