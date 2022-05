La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó hoy la apelación realizada por el abogado Gustavo Rivas, "ciudadano ilustre" de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, condenado en 2019 por abusar de menores de edad pero absuelto en nueve casos, de los cuales siete deberán reverse.

En el primer fallo, el Tribunal aseguró que nueve hechos prescribieron; en uno decidió absolverlo por el beneficio de la duda y en otro porque el denunciante desistió de la acusación que pesaba sobre el abogado, historiador y excandidato a gobernador entrerriano.

La fiscalía y las querellas rechazaron esa decisión, y en noviembre del 2021 la Cámara de Casación Penal de Concordia ordenó un nuevo pronunciamiento que revise las absoluciones, lo que fue apelado por los abogados defensores de Rivas.

En la actual instancia, los vocales Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Bernardo Salduna encabezaron la audiencia en la que Rivas pidió la revocación de la sentencia concordiense que dejó sin efecto la prescripción.

Los jueces deliberaron y consideraron que no era correcta la prescripción de los hechos, declarada "de oficio" en el primer juicio, donde se aseguraba que si bien los denunciantes pudieron "remover las trabas que personalmente se impusieron, lo hicieron tarde".

También remarcaron la "gravedad de los ataques sexuales, su prolongación en el tiempo, el número de víctimas y en algunos casos, la particular situación de vulnerabilidad socio económica que sufrían".

Además, consideraron que Rivas ejercía "supremacía" sobre los menores, aprovechándose del lugar de poder que "socialmente se le otorgaba", y detallaron que se registró una "omisión de funcionarios estatales" y un "intento frustrado de padres de querer llevar a la Justicia su denuncia".

Ello, junto a que los menores "no encontraron cuidado ni respuesta en las autoridades estatales o de sus padres, comprometieron severamente el derecho a la tutela judicial efectiva".

Por todo lo expuesto, la vocal Mizawak rechazó el pedido de que quede firme la absolución, a lo que adhirió su par Salduna.

En tanto, Carubia pidió confirmar el fallo del primer hecho, pero mantener la prescripción en el resto de los casos que se le endilgan a Rivas.

El abogado Alfredo Vitale, que representa a uno de los denunciantes por cuyo caso Rivas fue absuelto, aseguró que su representado "está muy angustiado" porque la sentencia de absolución "lo deja a la deriva".

"En el juicio fue probado que tiene un daño en su salud que no tiene sanación ni mejoría,y por eso la absolución no corresponde, con tratados internacionales que avalan que no está prescripto el delito", dijo Vitale en diálogo con Télam.

En mayo de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú lo condenó a 8 años de prisión por abusar de un menor de edad tras un juicio que duró más de un mes y tuvo más de 100 testigos, pero lo absolvió en otros 9 hechos.

Consideraron que los hechos "existieron y Rivas fue su autor", convirtiendo "a esos niños en sus fetiches y objetos de placer para alcanzar su propia satisfacción sexual".

De acuerdo con los jueces, los abusos "acontecieron en el interior de las viviendas de Rivas, principalmente los viernes y sábados por la noche, a lo largo de los años y hasta 2011", y "todas las víctimas contaban con menos de 18 años".

En 2021, la jueza de Concordia María Evangelina Bruzzo analizó las audiencias del juicio y las pruebas presentadas y remarcó que se trató de un caso de "graves atentados a los derechos humanos".

Además, la magistrada puntualizó sobre el "aprovechamiento de la vulnerabilidad etaria y psicológica" de los jóvenes que utilizaba Rivas y ordenó un nuevo pronunciamiento sobre las absoluciones. (Télam)