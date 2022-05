La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, afirmó que no se trata de modificar la ley de Salud Mental sino de implementar políticas que "transformen el sistema para que sea más accesible y solidario" y cuestionó a la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal, al subrayar que cuando gobernó Juntos por el Cambio "cerró el Ministerio de Salud".

"No es la legislación, sino la implementación. Necesitamos políticas públicas que transformen el sistema de salud, para que sea más accesible, más justo y solidario. Lo estamos haciendo: es un proceso", dijo la funcionaria bonaerense al referirse a las declaraciones de Vidal, quien consideró urgente una reforma a la actual Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Vidal escribió en sus redes sociales una reflexión a partir del debate que surgió por el caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, cuya madre, Marina, hizo un llamado público para modificar la Ley de Salud Mental en medio de la situación de salud que atraviesa su hijo, internado nuevamente por su adicción a las drogas.

"Escucho el dolor de Marina y pienso en las miles de familias con las que me junté en estos últimos meses. La Ley de Salud Mental actual no sirve. No acompaña, no ayuda y deja desamparadas a las personas que sufren adicciones. Es urgente reformarla y para eso estamos trabajando", escribió la exgobernadora tras la jornada en la que la madre del músico llevó su pedido al Senado, al cumplirse 11 años de la sanción de esa norma que establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.

Calmels consideró que es necesario implementar la ley adaptándola al sistema de salud y le respondió en su cuenta de Twitter a la diputada de JxC: "Ustedes tuvieron la oportunidad y cerraron el Ministerio de Salud".

La semana pasada, en declaraciones a radio Provincia, la funcionaria también reflexionó sobre la problemática y dijo que si bien a menudo “se apunta a la discusión sobre la ley de Salud Mental, quizá hay que avanzar en poder discutir y construir un sistema de salud acorde a las necesidades de la salud mental que tiene el pueblo de nuestra Provincia”.

Consultada sobre otro episodio que involucró a Felipe Petinatto en la ciudad de Buenos Aires, donde murió calcinado un amigo del joven en el medio de un incendio, y las declaraciones de familiares con críticas a la ley de Salud Mental, Calmels aseguró que la norma que se encuentra vigente “tiene un capítulo entero que prevé las internaciones involuntarias, sólo basta con que un equipo de salud lo indique”.

Además, agregó que lo que se incorpora es “que luego de la internación involuntaria se debe avisar a un juez para que haga el control de legalidad, porque es una privación de la libertad y además se puede requerir del auxilio de las fuerzas de seguridad por las situaciones de alta complejidad que se pueden generar”.

Sin embargo, Calmels dijo que “las internaciones son uno de los recursos en el marco del abordaje de la salud mental” que se ponen en práctica cuando “no han funcionado otras estrategia de tratamiento ambulatorio". (Télam)