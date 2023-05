La periodista Luciana Peker recibió hoy el respaldo de sus colegas de Radio Nacional durante un acto realizado en la sede central de la emisora estatal, en solidaridad por las amenazas y el hostigamiento que recibe por sus coberturas sobre el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés.

Peker, que es parte de la programación de la AM870 y de Nacional Rock, participó de un abrazo colectivo en el auditorio de Maipú 555.

El fin de semana, cuando se conoció la decisión de la justicia brasileña que absolvió a Darthés en el juicio que le inicio Thelma Fardin por abuso sexual, la periodista contó que hace dos años inició una causa judicial por los ataques constantes que recibe.

“Esto es una organización, no es un hater (odiador), no es un troll, no es una ultraderecha espontánea sino que está financiada por el Tea Party, por medios internacionales que quieren que las mujeres nos volvamos a callar. Hay datos en la causa que ligan a la persona que me amenazó con sectores retirados de las fuerzas de seguridad de la Argentina”, afirmó Peker durante el acto.

"Nos enfrentamos a una situación de mucha gravedad, no en lo personal, en lo colectivo”, agregó.

Amenazas, hostigamiento y generación de fake news desde teléfonos sacados a su nombre o de Fardin, son algunas de las acciones con las que convive la comunicadora.

Durante el encuentro, Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, consideró que “no estamos ante construcciones improvisadas. Entonces ese enfrentamiento no puede ser de cuerpos frente a un armado que nos excede, que no conocemos, que nos es muy desconocido. Nos es desconocido en las prácticas de esta época, pero nos es conocido en relación a cómo intentan silenciar voces. ¿Cómo no vamos a tener miedo si quisieron gatillarle en la cabeza a Cristina?”.

Por su parte, la directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, Susana Sanz, enmarcó la situación de la periodista en un contexto de violencia política.

“Si vemos en esta democracia limitada, evidentemente el feminismo y sus banderas son la auténtica propuesta de transformación real de nuestra sociedad. Porque es una propuesta integral que va a beneficiar o armar una sociedad más igualitaria y más equitativa. Y entonces, en este sentido, no es ajeno este ataque a Luciana, por ejemplo, al ataque tremendo que ha sufrido nuestra vicepresidenta. Nuestros avances son proporcionales o dan la proporcionalidad de la reacción y ataque de esta derecha”, explicó.

La actividad fue impulsada por el Área de Géneros de Radio Nacional, y participaron también las autoridades de la emisora, la directora de Nacional Rock, Mikki Lusardi, y su par de Nacional Folclórica, Mavi Díaz, además de trabajadoras y trabajadores de LRA1 junto con directoras de varias radios provinciales, así como la secretaria de Género del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Micaela Polack.

La coordinadora del Área de Géneros de Radio Nacional, Amanda Alma valoró el trabajo de Peker, que "es fundamental para la agenda de las mujeres cuando no era una agenda hegemónica. Siempre desde un lugar presente, con responsabilidad, con perspectiva de derechos y sobre todo con una construcción del periodismo desde una perspectiva súper profesional y acompañando todo eso con fuentes informativas y con datos. Algo que es muy escaso. Ha sido muy difícil trabajar contra todo esa maquinaria de la reproducción de un sentido común, que es racista, que es biológico, que es misógino”.

Romina Ruffato, integrante del Área de Géneros, añadió que “estamos frente a un procedimiento pensado y ejecutado para silenciar voces. En este caso las voces de las periodistas feministas que somos quienes amplificamos muchas otras voces, las voces de las sobrevivientes de las distintas violencias", ejemplificó.

Peker acompañó a Fardin a Nicaragua cuando la actriz inició el proceso judicial contra Darthés. (Télam)