Emprendimientos que promueven la diversidad corporal participarán este sábado de la feria "Ropa para todes", que se hará en el barrio porteño de Parque Patricios, donde también habrá una charla sobre la implementación de la Ley de Talles a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, se informó hoy.

La actividad incluirá un nueva edición de la feria "Diversa", impulsada por las legisladoras porteñas del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco y Victoria Montenegro, junto con la activista y modelo "plus size" Brenda Mato.

"Nos parece importante visibilizar y ofrecer espacios para que el público pueda acceder a estos emprendimientos productivos que ponen en práctica la ley de talles", manifestó Velasco en un comunicado.

Y agregó: "Con esa idea fue que solicitamos el espacio al Archivo General de la Nación y allí estaremos realizando, previo a la navidad y a las fiestas de fin de año, esta feria que también va a contar con una charla en donde vamos a hablar de la implementación de esta norma a nivel nacional, del estudio antropométrico que se está realizando en todo el país y sobre el mito de que tener todos los talles significa un costo extra para la industria".

La diputada recordó que la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia Ley de Talles -la número 3.330-, pero consideró que "no se cumple", ya que "no se relevan ni se inspeccionan locales y tampoco hay denuncias, porque la gente no sabe que existe".

"En la Ciudad no se está cumpliendo nuestro derecho a vestirnos y a poder disfrutar de la moda sin importar cómo sean nuestros cuerpos", manifestó.

En la Argentina, al 65% de las personas le cuesta conseguir talle y, en términos generales, la cifra sigue constante a través de los años, según informó la organización AnyBody, que desde 2012 realiza una encuesta sobre talles de ropa y calzado en nuestro país.

Otro dato es que, de los más de 8.000 participantes de la encuesta, el 46,9% afirmó que esta situación les lleva a cuestionar su cuerpo y sentir "tristeza por no encajar en la ropa deseada".

La feria "Ropa para todes" se llevará a cabo este sábado de 15 a 19 en el playón de la sede del Archivo General de la Nación ubicada en Rondeau 2277. (Télam)