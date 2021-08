Efectivos de las policías bonaerense y federal realizaban hoy un rastrillaje en un establecimiento agropecuario del distrito de Tornquist en el marco de la causa por la averiguación de paradero de un hombre que se encuentra desaparecido desde el 20 de mayo, informaron fuentes judiciales y policiales.

Los nuevos rastrillajes buscan dar con Gabriel Enrique Gurrea, de 46 años y apodado "Tibu", quien es buscado desde el 20 de mayo pasado tras una denuncia radicada en la justicia luego de ausentarse de su domicilio en Bahía Blanca.

Con una orden librada por la jueza de Garantías Marisa Promé, a pedido del fiscal Rodolfo de Lucía, los procedimientos se llevaban a cabo en un campo ubicado en el acceso a Chasicó.

Participan del operativo integrantes de Infantería, Caballería, Investigaciones, Prevención Rural, bomberos y de comisarías de Puán, Pigüé y Tornquist, de la policía de la provincia de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes judiciales.

También lo hacen integrantes de la División canes de la Policía Federal, de Video y Comunicaciones, aeronáutica como así también la Brigada de Búsqueda, Rescate, Apoyo y Socorrismo.

Según se explicó, los rastrillajes se llevan a cabo en un establecimiento de unas 2.000 hectáreas perteneciente a la familia de Marcelo Campetella, quien había sido demorado tiempo atrás por falso testimonio junto a Pamela Antunez, expareja de Gurrea.

"El objetivo del procedimiento es recabar todo rastro o elemento probatorio que sea de interés para la investigación de la causa que lleva adelante el fiscal De Lucía", agregaron las fuentes.

El pasado 19 de agosto, los investigadores realizaron distintos allanamientos en viviendas y en una cochera, donde procedieron a secuestrar dos camionetas y un vehículo propiedad del hombre y de la hija de la mujer como así también varios teléfonos celulares.

En ese marco, personal de Policía Científica llevó a cabo distintas pruebas de luminol en los vehículos que habían sido secuestrados.

"El luminol dio positivo en el baúl de un automóvil Citroen C4 propiedad de la hija de Antunez como así también en una Toyota Hilux de Campetella", agregaron los voceros.

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que "el compuesto químico puede reaccionar también a otras sustancias, por lo que se profundizará el análisis de dichas muestras para determinar si pertenecen o no a sangre humana".

"En el caso de que las muestras arrojen como resultado la presencia de sangre humana en el lugar, el cotejo de ADN se llevará a cabo en la ciudad de La Plata", aseguraron.

Los teléfonos celulares secuestrados comenzaron a ser peritados por los investigadores en búsqueda de algún indicio.

En el marco de la investigación, Campetella y Pamela Antunez, expareja de Gurrea, habían sido demorados en los últimos meses por falso testimonio, pero recuperaron poco después la libertad por orden del fiscal de Lucía y por no contar con antecedentes.

El fiscal, durante su último contacto con la prensa, había indicado que no se descarta ninguna hipótesis ya que "son varias, desde la posibilidad que la persona se haya ido por propia voluntad y no quiera aparecer, que no es la más común; hasta que le haya ocurrido un accidente o que alguien le haya hecho algo".

Según consta en la causa, la pareja de García Gurrea se enteró de su ausencia por un llamado realizado por sus compañeros de trabajo.

El hombre es de contextura delgada, 1,75 de altura aproximada, tez trigueña, de cabellos cortos de color oscuro, posee tatuajes en el brazo derecho completo (del tipo manga), otro en la espalda y uno en el pecho con la inscripción "Papi te amo". (Télam)