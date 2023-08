Un total de 61 allanamientos en 17 jurisdicciones de Argentina y 89 en otros 7 países se llevaron a cabo en el marco de la operación Aliados por la infancia -la primera acción internacional concebida y coordinada por nuestro país- con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, informaron hoy desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense y el MPF de la Ciudad de Buenos Aires.

El MPF porteño señaló que hasta el momento hay 46 personas detenidas tras los allanamientos de 150 domicilios, mientras que secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico.

La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones y Río Negro.

Además, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego y siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico, indicaron.

En la provincia de Buenos Aires, los operativos abarcaron 14 objetivos y fueron coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Verges.

En estos operativos se secuestraron 8 notebooks, 7 PCs, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales.

Además, en tres domicilios de la provincia de Buenos Aires fueron asistidos un total de 10 niños y niñas convivientes, informaron desde el MPF.

En el partido de La Plata los allanamientos se realizaron en las localidades de Villa Elisa y Alejandro Korn.

La Operación Internacional Aliados surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security (H.I.S) de ese país y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College que permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense "Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)".

Según explicaron, se utilizó el sistema de investigación que proporciona Icaccops a los efectos de verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), dentro del territorio argentino, en el período comprendido entre los meses de enero y junio de 2023.

Al proporcionar pistas de investigación, esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos con material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, explicó el MPF bonaerense en un comunicado.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos dijo al respecto que "Homeland Security Investigations Buenos Aires se enorgullece de continuar la lucha contra la explotación sexual infantil como parte de la operación conjunta Aliados por la Infancia".

"Detrás de cada imagen, de cada video, hay un niño real sufriendo un daño inconmensurable, y seguiremos trabajando con nuestros socios aquí en Argentina y en cada uno de los países participantes para erradicar este delito de nuestras sociedades", observó.

El Operativo contó con la participación de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense y las policías provinciales de cada distrito.

En CABA, se realizaron 16 allanamientos en los barrios de Almagro, Balvanera, Caballito, Flores, Liniers, Monserrat, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Mitre.

En Rosario, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a dos personas de 40 y 23 años respectivamente durante dos allanamientos llevados a cabo en las calles Juan B. Justo al 1000 y Arévalos al 6600.

Las fuentes indicaron que en ambos domicilios se secuestraron cuatro discos rígidos, dos notebooks, tres teléfonos celulares, tres pendrives y el CPU de una computadora.

Asimismo, en las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Punta Alta la policía secuestró computadoras, discos rígidos, tarjetas de memoria y teléfonos celulares.

En Argentina, los informes internacionales fueron recibidos por la Fiscalía General porteña, a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien siguió el operativo junto a Walter Kogan (Policía Nacional de Israel), Jesko Weiss (Agregado Policial de la Embajada de Alemania), y miembros del H.S.I.

También, Daniel Aranda (Policía de Investigaciones de Chile), Paul Vallejo Madrid (Embajada de Ecuador), Elizabeth Gutiérrez (Embajada de Panamá), Francisco Pont Vergés (Ministerio Público Fiscal de la Provincia) y autoridades de las fuerzas de seguridad local.

Al respecto, Mahiques sostuvo que están "trabajando para sumar la participación de Israel y Alemania, quienes estuvieron presentes en nuestras oficinas hoy para observar el trabajo que hacemos. Esperamos que puedan participar activamente en el próximo operativo".

"Una vez más demostramos que Argentina puede estar a la altura y coordinar un operativo de esta magnitud, demostrando un trabajo eficiente, prolijo y riguroso frente a estos delitos", destacó.

En el centro de monitoreo también se hicieron presentes miembros de "Operation Underground Railroad" (OUR), protagonistas en la película "Sounds of Freedom" (Sonidos de Libertad), film basado en hechos reales de operativos contra la trata y abuso infantil, y cuyos miembros cooperan actualmente con el trabajo que realiza la justicia porteña. (Télam)