Efectivos de la policía de Buenos Aires, bomberos y una división de perros realizaban hoy un rastrillaje en un sector periférico en Bahía Blanca en búsqueda de un hombre que salió de su casa en esta ciudad bonaerense el 20 de mayo y no regresó, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de nuevos operativos en el marco de la causa por averiguación del paradero de Gabriel Enrique Gurrea, de 46 años, y apodado "Tibu", quien es buscado desde el pasado 20 de mayo tras una denuncia radicada en la justicia luego de ausentarse de su domicilio.

Fuentes policiales señalaron que "el operativo del que participan más de 40 integrantes de bomberos, junto con personal de Caballería, de Infantería, de distintas comisarías y la agrupación de perros K9 de Punta Alta comenzó pasadas las 11 en Rafael Obligado y Sívori en el barrio de Grünbein", en las afueras de la ciudad.

Se trata de nuevas diligencias en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Rodolfo de Lucía ya que en los primeros días del mes de julio tareas similares se realizaron en un establecimiento agropecuario en cercanías de Chasicó, en sectores aledaños a la estación del ferrocarril de Bahía Blanca como así también en Punta Alta, lugar donde trabajaba García Gurrea y en General Cerri, donde vive su familia, con resultados negativos.

Según indicó un investigador, también recorrerán un sector elegido a partir de distintos análisis vinculados con antenas de telefonía celular, para consultar a los vecinos si vieron a García Gurrea.

En el marco de la investigación, el propietario del establecimiento rural de Chasicó, identificado como Marcelo Campetella, y Pamela Antunez, ex pareja de Gurrea, habían sido demorados por falso testimonio pero recuperaron poco después la libertad por orden del fiscal de Lucía y por no contar con antecedentes.

Por su parte, el fiscal, durante su último contacto con la prensa, había indicado que no se descarta ninguna hipótesis ya que que "son varias, desde la posibilidad que la persona se haya ido por propia voluntad y no quiera aparecer, que no es la más común; hasta que le haya ocurrido un accidente o que alguien le haya hecho algo".

"Hoy lo que nos pesa es no poder dar una respuesta a la familia sobre que es lo que pudo haber pasado, porque no hay una hipótesis que se destaque demasiado por encima de las demás", precisó entonces el agente fiscal.

Según consta en la causa, la pareja de García Gurrea se enteró de su ausencia por un llamado realizado por sus compañeros de trabajo.

El hombre es de contextura delgada, 1,75 de altura aproximada, tez trigueña, de cabellos cortos de color oscuro, posee tatuajes en el brazo derecho completo (del tipo manga), otro en la espalda y uno en el pecho con la inscripción "Papi te amo". (Télam)