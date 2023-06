El grupo de hip hop Ha´e Kuera Ñande Kuera, oriundo de la provincia de Misiones, presentó su primer álbum de estudio "Peme’e Jevy Ore Ivy", con el que celebran 10 años de trayectoria, durante la jornada de cierre del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner.

Ha'e Kuera Ñande Kuera (que en lengua mbya guaraní quiere decir "ellos y nosotros"), es una banda conformada por músicas y músicos del pueblo mbya guaraní y otros que no son indígenas.

Se definen como "un grupo intercultural que a través del arte expresan su grito de resistencia", según contaron a Télam.

La banda está compuesta por Sergio Roberti en guitarra y producción audiovisual; Fabián Velázquez (ReKové Rap) y Juan Luis Chamorro (Mbareté) en las voces y letras; Berenice Teixeira Villalba en quena, charango, guitarra y coros; Litto Dartois en batería y percusión; Nahuel Castillo en guitarra y sintetizador, y Walter Duarte en bajo.

MIRÁ TAMBIÉN Un brote de ántrax causa un muerto y once infectados en Ghana

Mbareté, uno de los músicos y cantantes del pueblo nación mbya guaraní, señaló a esta agencia: "´Peme'e Jevy Ore Ivy´ que en lengua mbya quiere decir ´devuélvanos nuestra tierra´, es un disco que representa un grito de resistencia cultural de nuestro pueblo".

"Yo me puse como misión traer toda esa emoción, toda esas verdades de mis aldeas, de mi pueblo, de mi pueblo Guaraní. Yo me dije ´voy a llevar y voy a explotar allá´ y me descargué arriba del escenario", contó.

"Llegar aquí viene de un camino que venimos andando desde hace diez años, un camino que buscar contar la realidad de nuestra gente y es algo muy emocionante, porque también es la primera vez que venimos aquí, es como un sueño" relató.

La banda musical, que nació hace diez años en la provincia de Misiones, fusiona los ritmos del rap, hip hop, reggae y cumbia con instrumentos como charango, mbaracá mirí y los ancestrales coros mbya guaraní.

MIRÁ TAMBIÉN Mazzina fue invitada a reunión del BID para exponer sobre las políticas de género y diversidad

La presentación del show comenzó con música ancestral acompañada de canciones que Mbareté aprendió durante su participación en coros tradicionales mbya guaraní.

"Cuando empezamos a cantar, como que la gente sintió esa energía que nosotros le estábamos tirando, y nosotros sacamos esa energía de ellos, lo cual fue una sorpresa. Todo el mundo estaba levantando la mano y pedían otra", añadió.

El público colmó de aplausos y ovaciones la presentación de las y los siete integrantes de Haé kuera ñande kuera, que incluyó cinco temas de su primer álbum grabado en estudio durante 2021, cuando la banda ganó un subsidio a través de la convocatoria "Mi primer disco", del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

Sergio Roberti, guitarrista y productor de la banda contó a Télam: "lograr grabar el disco fue parte de ese trabajo interdisciplinario e intercultural de armados de carpeta, presentaciones de presupuestos y demás cuestiones".

"Pasaron muchos músicos por la banda y hace cuatro años y medio que estamos en una banda estable, comenzando con una nueva etapa que es la de producir material. Porque antes no teníamos producción audiovisual y tampoco producción musical", agregó.

"Con nuestros compañeros, formamos este colectivo de arte y resistencia, que es un grupo interdisciplinario de personas, donde hay productores musicales, producto de audiovisuales, gente de ciencias sociales, diseñadores, músicos y fotógrafos".

"Venimos tocando hace mucho tiempo, presentándonos en muchos festivales importantes de Misiones, y en el último festival que nos presentamos, que fue el de las de las culturas de norte grande, había un productor del Mica. Nos vio y nos invitó a que nos armemos un porfolio y nos presentemos formalmente para participar de esta presentación", recordó.

"En nuestra música está condensada la lucha de pueblos originarios contra el racismo y el cuidado de la naturaleza, que tiene mucho que ver con nuestro estilo, que es multiestilo. Tocamos rock, funk, reggae, cumbia; todo con un aire folklórico por la fusión con instrumentos como el charango, la quena, la guitarra criolla. Todo en clave de Hip Hop", remarcó.

El productor concluyó: "Venimos recorriendo mucho camino, participando en diversos festivales. Espero que el Mica nos traiga mayor visibilidad, que la gente nos siga conociendo y se interese en nuestro trabajo y en nuestro mensaje, sobre todo".

"Peme’e Jevy Ore Ivy" o "Devuélvanos nuestra tierra" es un disco que tiene ocho canciones y trata sobre la cosmovisión del pueblo mbya guaraní como "un grito de resistencia cultural" pero también es una invitación al reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad en nuestro país, según el grupo. (Télam)