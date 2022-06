Un joven de 25 años intentó entrar a la casa de su ex pareja por la chimenea y quedó atascado, por lo cual debió ser rescatado por los Bomberos de la provincia de San Luis que lograron sacarlo después de tres horas.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada entre las calles Ituzaingó y Belgrano en la mencionada provincia donde el sujeto habría querido ingresar a la fuerza y sin permiso al lugar, mientras que los medios locales informaron que no tenía ninguna orden de restricción que le impidiera acercarse a su ex pareja, por lo cual no se entiende por qué quiso entrar por allí.

Tras quedar atascado en la chimenea, el hombre empezó a pedir ayuda y, momentos después, efectivos policiales junto con personal de Bomberos arribaron a la casa y lograron rescatarlo tras romper parte de la mampostería, en un operativo que duró tres horas.

Según fuentes policiales, en el operativo participaron Bomberos de la Policía, uniformador de la Comisaría 1ª y del Comando Radioeléctrico, mientras que el joven fue asistido por personal de salud que constató que estaba ileso

