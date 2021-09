El ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró hoy que se está realizando "la investigación epidemiológica” para determinar fehacientemente la cantidad de casos totales de la variante Delta entre los contagiados de coronavirus en la escuela ORT del barrio porteño de Belgrano, datos que se conocerán en el transcurso del día, del mismo modo que una serie de "medidas" que evaluaban con los directivos.

“Hemos tenido en la comunidad educativa un número de personas que han tenido PCR positivos con la variante Delta. Los tres son chicos del primario y estamos haciendo toda la investigación epidemiológica y dialogando con las familias sobre los encuentros, las oportunidades, los mecanismos y cadenas de contagio", precisó el funcionario porteño.

El brote afecta al menos a 43 alumnos y a una docente, quien también da clases en la secundaria.

Por ahora, tres alumnos de entre 7 y 9 años dieron positivos de la variante Delta de coronavirus, según confirmó ayer el Instituto Malbrán.

"Todavía no terminamos la investigación, pero a lo largo del día lo habremos hecho”, agregó en declaraciones formuladas a la prensa tras participar de un desayuno junto a los precandidatos porteños de Juntos por el Cambio (JxC) de la Ciudad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El funcionario explicó que se les realizó test PCR a los otros 40 chicos con síntomas que “están en estudio en el Malbrán y el Hospital de Niños” y apuntó que “cuando tengamos esos resultados los vamos a comunicar rápidamente”.

“Además estamos trabajando con las autoridades de la escuela para implementar todas las medidas que vayamos acordando el día de hoy”, añadió.

Por su parte, el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, aseguró que se trata de “un brote” institucional de la variante Delta y “lo más probable es que los 40 chicos la tengan”, dado que “una de sus tres características es que es mucho más contagiosa” que la cepa original de Wuhan.

En diálogo con la AM 750, el especialista afirmó que “volver a las aulas sin estar vacunados, es un problema que se reproduce en todo el mundo porque los chicos sí se infectan y sí transmiten la enfermedad” pero, si no tienen comorbilidades, no desarrollan las formas graves de la enfermedad.

“Sin embargo, hay chicos que sí la pasan mal, que sí terminan internados y en Estados Unidos ahora hay récord de internación en pediátrica”, aseguró.

En ese sentido, Geffner planteó que “habría que avanzar con la vacunación en la franja de 5 a 12 años” pero “aún no tenemos vacunas aprobadas” para este grupo etario, a pesar de que “se está trabajando” en ello.

“Mientras tanto, las medidas de prevención tienen que ser estrictas y comprobarse que se cumplan”, señaló. (Télam)