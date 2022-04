El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó esta mañana que por ahora seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo en los espacios cerrados, laborales y recreativos, en el distrito porteño y que sólo tiene carácter optativo en "entornos abiertos y en el entorno escolar para los niños".

"Hasta el día de hoy el sitio en el que no es obligatorio el uso del barbijo en la Ciudad es en los entornos abiertos y en el entorno escolar para los niños, y veremos semana a semana si podemos dar otros pasos siempre de manera segura", señaló Quirós al ser consultado si el Gobierno porteño adoptará la misma medida dispuesta por la provincia de Buenos Aires de determinar el uso optativo de tapabocas en espacios recreativos y laborales, además de las escuelas, a partir de hoy.

Al respecto, el ministro porteño indicó: "Vamos avanzando con las medidas de restricción día a día de acuerdo a cómo va avanzando la pandemia".

"Probablemente entre los próximos días o semanas, de acuerdo a las evaluaciones que hagamos, iremos comunicando a la sociedad cuáles son las mejores estrategias para cada semana", afirmó.

Con respecto al rebrote de contagios que se registra en China, Quirós sostuvo que "no compararía la realidad de Europa y las Américas con el sudeste asiático porque son diferentes".

"Venimos viendo que las curvas de casos se acompañan muy poco de casos graves y mortales cuando las sociedades están bien vacunadas, y en la Ciudad las tasas de vacunación son altísimas", insistió.

En este sentido, precisó que el 95 por ciento de la población porteña recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus; el 92 por ciento la segunda dosis; y el 67 por ciento la dosis de refuerzo.

Sobre aplicar o no la cuarta dosis de refuerzo, afirmó que "la información científica sobre el segundo refuerzo no es contundente. No está del todo claro el impacto social y beneficio"

"Cuando alguien tiene un refuerzo y está dentro de los seis meses, la protección para la enfermedad grave es muy alta, seguramente cuando pase el sexto mes tendremos la información y allí se tomará la decisión", concluyó. (Télam)