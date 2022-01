Al menos cinco focos activos de incendios avanzaban esta mañana sobre pastizales en las localidades de Canning y Tristán Suárez, en el partido bonaerense de Ezeiza, donde trabajan 15 dotaciones de bomberos y dos helicópteros hidrantes para extinguir el fuego y evitar que avance hacia zonas residenciales y rutas, informaron a Télam Bomberos Voluntarios.

Hasta el momento, el foco de Canning fue extinto, pero bomberos siguen trabajando desde ayer al mediodía para contener el fuego que avanza sobre los alrededores de la calle Blas Parera y la Autopista Presidente Perón, en Tristán Suárez.

Los incendios comenzaron este martes al mediodía y se desconoce cuál fue el motivo de propagación del fuego, aunque las temperaturas altas propiciaron su avance, indicaron desde Bomberos de Tristán Suárez a Télam.

También informaron que no se registraron heridos, que el fuego no avanzó hacia zonas residenciales y que por el momento no hay peligro de que esto ocurra.

(Télam)