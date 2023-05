Benjamín Gamond, el joven de 23 años que fue asesinado a machetazos en México mientras almorzaba con sus amigos, era oriundo de la provincia de Córdoba y desde hacía varios meses se había instalado en aquel país para trabajar.

Gamond se encontraba internado desde el domingo pasado en la Ciudad de México tras haber sido trasladado desde Oaxaca por la gravedad de una herida en la cabeza.

MIRÁ TAMBIÉN Exhuman dos nuevos esqueletos encontrados en las ruinas de Pompeya

El joven hacía poco había recibido la visita de dos amigos: Santiago Lastra y Macarena González, también víctimas de la agresión.

Benjamín, Santiago y Macarena

Gamond disfrutaba de la vida y tenía varias pasiones como, por ejemplo, el skate y el rugby, y en este último deporte jugó toda su adolescencia en el Club Tala.

MIRÁ TAMBIÉN Rescatan un lobo marino en Aguas Verdes que estaba herido en el cuello a causa de la basura marina

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", escribieron sus allegados en redes sociales.

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia", agregaron. MC/GO/KDV NA