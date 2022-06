A más de veinte años de su lanzamiento, la serie británica Queer as Folk tendrá una remake en la plataforma Starzplay que estará disponible para los usuarios a partir del 31 de julio, con dos episodios nuevos cada semana

Esta adaptación a cargo de Stephen Dunn estará ambientada en Nueva Orleans y se centra en un grupo de la comunidad LGBTIQ+ cuyas vidas cambian después de una tragedia, ya que la serie estáinspirada en la masacre de la discoteca gay Pulse, de Orlando, Estados Unidos, que ocurrió el 12 de junio de 2016 y dejó un saldo de 49 muertos. "Es muy importante contar estas historias porque suceden tanto que es muy agotador y simplemente pasamos a la siguiente. Es importante contar las historias de personas que no necesariamente pueden seguir adelante y cómo es esa experiencia", explicó Dunn, en diálogo con medios estadounidenses. El creador, guionista y productor ejecutivo de la serie reveló que para abordar esta temática tan delicada, entrevistó a algunos sobrevivientes del tiroteo y tomó parte de sus historias para construir la vida de los protagonistas

Además, luego de la masacre en la escuela de Texas que tuvo lugar el último 24 de mayo, Dunn aseguró que "odia" que la temática se encuentre tan vigente. El elenco principal está compuesto por Devin Way (Grey s Anatomy) como Brodie, Fin Argus (The Gifted) como Mingus, Jesse James Keitel (Big Sky) como Ruthie, CG como Shar, Johnny Sibilly (Hacks) como Noah y Ryan O Connell (Special) como Julian

O Connell también es guionista y co-productor ejecutivo de la serie. Y además participan Kim Cattrall (Sex and the city) como Brenda, Juliette Lewis (Yellowjackets, Cape Fear) como Judy, Ed Begley Jr (Better Call Saul, A Mighty Wind) como Winston, Armand Fields (Work in Progress) como Bussey, Chris Renfro (Reno 911!) como Daddius, Eric Graise (Step Up: High Water) como Marvin, Sachin Bhatt (Grace & Frankie) como Ali, Benito Skinner como Jack Cole Jordan, Nyle DiMarco (Dancing with the Stars), Lukas Gage (The White Lotus; Love, Victor) como Eric, Megan Stalter (Hacks) como Meg, Olli Haaskivi (Manifest) como George y Calvin Seabrooks (4400) como Taylor. MBC/KDV NA