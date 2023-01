La autoinspección de la vida cotidiana para identificar acciones positivas o dañinas, la acción colectiva y la exigencia a las autoridades gubernamentales del control del cumplimiento de las metas del Marco Global para la Biodiversidad (MGB) de Montreal, fueron las principales recomendaciones de científicos del Conicet para que la sociedad pueda colaborar en el cuidado del ambiente.

"Las decisiones de consumo de los habitantes de las ciudades afectan a los ecosistemas naturales", explicó a Télam la investigadora Sandra Díaz al recomendar hacer una autoinspección de la vida cotidiana para identificar acciones 'dañinas' o 'positivas' en el caso de personas que tienen las necesidades básicas satisfechas, repensar 'necesito toda esta energía, toda esta ropa, este plástico'".

MIRÁ TAMBIÉN Clausuraron un complejo turístico en Ushuaia por encender fuego a cielo abierto

Por el otro, la científica dijo que "lo mejor que puede hacer el ciudadano común es organizarse" para exigir a través de estructuras colectivas legales establecidas o de organizaciones de la sociedad civil y producir así "grandes cambios".

Por su parte, el científico del Conicet Christopher Anderson resaltó que por ser un tratado internacional ratificado por la Argentina, el Convenio de Diversidad Biológica tiene un estatus legal justo debajo de la Constitución Nacional y, si bien el Acuerdo de Montreal "no es un tratado internacional", es parte del tratado de la CDB, entonces "los ciudadanos tenemos derecho político de exigir que el gobierno demuestre cómo está cumpliendo con esto".

MIRÁ TAMBIÉN La denuncia de D´Alessandro contra Tailhade recayó en el juzgado de Rafecas

Para poder cumplir estas metas "va a hacer falta hacer monitoreos y que nos sumemos desde el sector científico, ONGs, y la sociedad en general. Hasta el ciudadano de a pie a través de la ciencia ciudadana o monitoreos comunitarios puede sumarse y monitorear la implementación del Marco Global", enfatizó la bióloga Gabriela Lichtenstein.

En cuanto a las industrias agrícolas, las y los científicos explicaron que hay una "falsa dicotomía" entre producción y cuidado ambiental.

"Se puede producir de una forma que no dañe la biodiversidad ni a la gente. Lo que sí es incompatible es la ganancia extrema para una minoría con favorecer a la naturaleza y la salud humana", señaló Díaz al recordar que hay modos de producción que dañan a los otros organismos y a los seres humanos.

"Si uno le pone un poco de freno a eso, se puede seguir ganando, pero no al extremo de dañar la trama viva que nos sostiene a todas las personas', eso es lo que para mí el MGB no termina de hacer, porque no establece números en varias metas muy importantes", añadió.

En ese aspecto, Anderson explicó que hay distintas estrategias para que los sistemas agrícolas sean más agroecológicos aunque la práctica extensiva industrial "siempre va a generar daños".

En Entre Ríos -contó- existen grupos de ganaderos familiares que en vez de desmontar el bosque lo ven como un favorecedor de su ganadería.

"¿Por qué muchos desmontan porque ven al bosque como un estorbo y estos lo incorporan?", reflexionó el investigador.

Para el experto se requiere no solo que los productores piensen en la conservación sino que los conservacionistas piensen la producción.

"A veces los científicos profesamos la catástrofe, y en realidad la pregunta debería ser qué calidad de vida queremos (...) estamos trabajando a favor de la vida, la solidaridad, esos son valores, la naturaleza no es sólo un bosque sino también los valores y relaciones sociales que ocurren en y con ese bosque", concluyó. (Télam)