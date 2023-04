Hacer la denuncia lo antes posible, no esperar 48 horas, no ir solo o sola a denunciar, acudir a fiscalías, que la denuncia sea caratulada como "medida de protección", son algunos de los puntos centrales del protocolo de actuación detallado por la autora del libro "Desaparecer en democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina" (Ed. Marea) publicado en 2021, Adriana Meyer, basándose en información aportada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y autoridades del Ministerio de Seguridad.

"Este es el protocolo de actuación que propone la Correpi, que en algunos puntos coincide con lo que sugieren las autoridades del Ministerio de Seguridad", explicó en el libro la periodista del diario Página/12 que autorizó a Télam a reproducir el protocolo integrado de las dos fuentes.

1) Hacer la denuncia lo antes posible. No hay que esperar 48 horas. No hay ninguna ley que diga que hay que esperar un tiempo mínimo. No ir solo o sola.

2) La fiscalía más cercana (buscar en www.mpf.gov.ar) está obligada a tomar la denuncia, que no es una exposición civil. Tienen que darte una copia de la denuncia e informarte a qué juzgado la derivarán.

3) No vayas a la Comisaría, tampoco a la Comisaría de la Mujer. (En caso de ir a la comisaría, otras organizaciones sugieren pedir que carguen la denuncia al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) a fin de que se activen las alertas en frontera.

4) También podés denunciar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Viamonte 1147).

5) Es importante que la denuncia sea caratulada como "medida de protección", no como "fuga de hogar" ni "averiguación de paradero".

6) Llamar al 145 Programa de Rescate de Víctimas de Trata. Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) 0800 555 5065 (Ministerio de Seguridad de La Nación) ó 54 11 5278 9800.

7) Difundir la desaparición en las redes sociales (Ministerio de Seguridad recomienda poner el teléfono de contacto que los investigadores propongan).

8) Contactarse con agrupaciones y redes que puedan acompañarte (Madres Víctimas de Trata, Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, Agrupación Indómites).

"Si pensás que pudo haber sido detenido o detenida por la policía tenés que: a) llamar al Centro de Orientación de Personas (COP) de la PFA. B) Ir a la comisaría acompañada o acompañado. Lograr hablar con el jefe de servicio. C) Si en la comisaría te dicen que no está, pero sabemos que la Policía se la o lo llevó, hay que presentar un hábeas corpus en el juzgado de turno", concluyó Meyer. (Télam)