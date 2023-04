El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) presentó hoy una nueva central de monitoreo online ambiental y un plan educativo, entre otros, con el fin de potenciar el desarrollo sustentable y sostenible.

También fue entregada una embarcación con equipamiento para tareas de guardaparques, que se llevan adelante en el estuario bahiense, y de primeros ejemplares de especies nativas, en el marco de un Plan Forestal.

Dicho programa cuenta con una inversión de 5 millones de pesos otorgada por el Ministerio de Ambiente, a través del cual se construye actualmente un vivero en Puerto Galván y un invernáculo sobre el sector del Balcón al mar para producir especies nativas y ser entregadas a la comunidad y a la industria.

La presentación se llevó a cabo en el puerto bahiense y de la misma participaron la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y el presidente del ente portuario, Federico Susbielles.

"Me siento muy orgulloso del trabajo que se viene haciendo en el Ministerio, que se creó por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires", dijo Susbielles.

En ese contexto, dijo que desde el Ministerio "vienen implementando una batería de medidas muy importantes, nos han guiado y acompañado en todo este proceso, que venimos realizando en el Puerto".

"Hoy la gestión tiene que incluir necesariamente a la sustentabilidad, la sostenibilidad e incluir a la comunidad, no hay crecimiento portuario viable si no hay cuidado del ambiente y la comunidad no es parte de ese proceso", afirmó el presidente del ente portuario.

Por su parte, Vilar agradeció la cooperación del puerto y destacó el trabajo que se viene realizando a nivel local.

"Estos programas que se anuncian hoy son inmensos en términos de definiciones políticas que se están generando desde el puerto para construir un buen vivir de la comunidad local", dijo.

La funcionaria agregó que desde que se creó el Ministerio decidieron que "el trabajo se enmarca en un paradigma del ambientalismo popular, que implica involucrarse en las discusiones globales sobre la crisis climática desde una perspectiva popular y soberana".

Durante la jornada también se lanzó el Plan Educativo Ambiental 2023, de contenido didáctico e interactivo para concientizar sobre el reciclado y el cuidado del estuario y ambiente, destinado a niños y niñas de nivel primario de escuelas públicas de la ciudad.

