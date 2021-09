A través de adolescentes que les hablan a otres adolescentes, "en sus palabras y en total complicidad", se lanzó hoy la campaña #PuedoDecidir 2021 de prevención del embarazo no intencional en esta etapa de la vida que pone énfasis en derribar falsas creencias, empoderar a les chiques y reivindicar también su derecho al goce.

La campaña, que comienza mañana y se extenderá hasta el 29 de septiembre, es una iniciativa de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en conjunto con diez organizaciones no gubernamentales, y con el apoyo del Ministerio de Salud de La Nación.

“Nosotros mantenemos relaciones sexuales. Sí, lo hacemos, y por eso necesitamos información”, comienza diciendo la chica que le presta su voz al dibujo animado de una adolescente en el primero de los spots de la campaña.

Según los últimos datos disponibles Ministerio de Salud de La Nación (2019), más de 70.000 adolescentes tienen una hija o hijo cada año, pero siete de cada diez de estos embarazos fueron no deseados.

MIRÁ TAMBIÉN Otros 90 muertos y 2.162 nuevos contagios de coronavirus en Argentina

Pero además, entre las menores de 15 años, las estadísticas aumentan a ocho de cada diez y, en buena medida, estos han sido consecuencia de abuso y violencia sexual.

Según los últimos datos disponibles Ministerio de Salud de La Nación (2019), más de 70.000 adolescentes tienen una hija o hijo cada año, pero siete de cada diez de estos embarazos fueron no deseados.

Por su parte, el Sistema Informático Perinatal (SIP), que releva el 80% de las maternidades públicas del país, indica que el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

“Eso es porque no nos dicen los derechos que tenemos”, opina otro de los personajes del spot para introducir el tema de la importancia de la Educación Sexual Integral y el cumplimiento de la Ley que la instituyó como contenido transversal y obligatorio desde el nivel inicial.

MIRÁ TAMBIÉN Habilitan locales bailables y levantan restricciones en Neuquén

El video hace hincapié en que no todos los contextos habilitan la posibilidad de decidir.

“Yo puedo decidir siempre y cuando me garanticen métodos anticonceptivos. Siempre y cuando no me presionen ni violenten”, “yo puedo decidir siempre y cuando no estén vulnerados mis derechos incluyendo el del acceso a un aborto seguro”, prosiguen los adolescentes

La campaña contará con cinco spots audiovisuales principales. En lo que respecta a los mensajes, serán expuestos por personajes ilustrados que representan la diversidad colectiva, y estarán alineados en cuatros ejes clave: métodos anticonceptivos y de cuidado; placer y consentimiento; acceso a la información para decidir libremente; acceso a conocimiento de derechos IVE/ILE.

Por su parte, el Sistema Informático Perinatal (SIP), que releva el 80% de las maternidades públicas del país, indica que el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

“Este año los contenidos fueron co-creados con jóvenes ya desde el planteo de los ejes temáticos, y esperamos que puedan servir como puntapié inicial para empezar a trabajar estos temas y tenerlos en agenda”, dijo Nayla Procopio, coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes (RedNac) de FEIM.

A su turno, la representante de UNPFA, Mariana Isasi, destacó que en Argentina “tenemos una gran cantidad de derechos promulgados” como la ley de Educación Sexual Integral ,“y a fines de 2020 logramos tener la ley IVE lo cual nos pone el desafío de implementar políticas públicas que permitan el acceso a esos derechos”.

“Necesitamos que el programa de la ESI se cumpla de manera integral, porque en muchos lugares hacen un recorte, se dicen algunas cosas pero no todas y necesitamos no sólo que se diga todo sino que además se permita y se promueva el dialogo entre adolescentes, docentes y los padres para que (esos contenidos) no sean algo muerto y esa construcción prosiga más allá de la clase”, dijo por su parte la titular de FEIM, Mabel Bianco.

En tanto, Catalina Chaparro, de Jóvenes de FUSA, cuestionó que en las escuelas se sigue “demonizando la práctica sexual”.

“Los embarazos adolescentes no intencionales y las enfermedades de transmisión sexual son temas importantes, pero en las escuelas solo nos hablan de esto y necesitamos que nos hablen también de placer, disfrute, goce y autoconocimiento”, dijo.

Además de FEIM y Unfa, impulsan esta acción Amnistía Internacional Argentina, FUSA Asociación Civil, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Las Otras Voces, Intercambios, Xangó y Doncel. (Télam)