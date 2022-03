Expresiones vertidas por una psicóloga jujeña reproducida en medios masivos de comunicación en torno a "los límites" que debe poner una mujer en relación a una situación de violencia de género y las luchas feministas, fue rechazada hoy por el Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy, que advirtió por la "violencia de género mediática"

La profesional cuestionó la responsabilidad de las mujeres al sufrir violencia y se expresó contra del movimiento feminista en dichos que se viralizaron en las redes.

El Consejo Directivo, el Tribunal de Ética, así como la Comisión de Derechos Humanos y de Género del Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy acompañado por la Red de Psicólogues con Perspectiva de Género rechazaron esas expresiones.

"La violencia por motivos de género es una práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales” indicaron en un comunicado y agregaron que "la víctima nunca es culpable de la violencia que recibe”.

MIRÁ TAMBIÉN Al menos seis menores muertos en un accidente de autobús escolar en Colombia

En ese sentido, destacaron “la importancia de que las y los profesionales de la psicología, procuren en toda circunstancia una imagen de dignidad para su profesión, procurando en su accionar el respeto social, y siendo moderado en sus apreciaciones, fundamentándose en conocimientos probados en el mismo campo científico de la disciplina”.

Desde la Red de Psicólogues con Perspectiva de Género de Jujuy advirtieron por "toda publicación o comentario que se haga desde el ejercicio de la profesión sin asumir responsabilidad alguna sobre las graves consecuencias en el público en general".

Agregaron que "además de ir en contra del Código de Ética Profesional, se está ejerciendo violencia de género de tipo simbólica en el ámbito mediático, transmitiendo un mensaje que afecta directamente la salud integral de toda persona que haya atravesado o se encuentre atravesando situaciones de violencia de género".

“Todo tipo de intervención sobre problemáticas que atraviesan cuestiones de género debe partir de una formación especializada", señalaron.

MIRÁ TAMBIÉN Allanan una vivienda en causa por tenencia de contenido sexual que involucra a menores

“A los medios de comunicación y a los profesionales que decidan brindar su asesoramiento en referencia a cuestiones de género, por estos medios, recomendamos el cumplimiento de las leyes 27.499 (Ley Micaela), 26.485 (Ley de protección integral a las Mujeres) y la 26.743 (Ley de identidad de género)", concluyen.

Algunas de las expresiones de la profesional fueron en tono de pregunta: “Vos te respetas como mujer, vos ponés un límite cuando lo tenés que poner, vos cortás con una relación que te lastima, o sostenés al otro que te denigra, no ponés el límite cuando lo tenés que poner".

"Ahí está el empoderamiento de una mujer, pero claro ahí ya no, ahí ya me victimizo, el otro es un encantador de serpientes, me manipula, no sabés que buen manipulador”, agrega al respecto.

Entre otros cuestionamientos a los actuales colectivos de mujeres, también expresó que “algunas no saben por qué luchan, otras luchan y pelean pero cuando llegan a sus casas no pueden poner medio límite y sostienen relaciones que por supuesto terminan en femicidio”. (Télam)