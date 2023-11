Proyectos productivos conformados por víctimas de violencia de género fueron presentados este sábado durante el Encuentro Federal del programa "Producir", una iniciativa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que brinda apoyo económico y técnico a organizaciones comunitarias que atienden esta problemática.

En el cuarto piso del Centro Cultural Kirchner (CCK) se desarrolló una feria de la que participaron más de 30 proyectos productivos textiles, de carpintería y herrería, imprenta y encuadernación, serigrafía y sublimación, construcción, agricultura y ganadería, artesanías y cosmética natural, entre otros.

Brisa, estudiante de magisterio e integrante de la cooperativa Maleza, instalada en el barrio porteño de Villa Lugano y dedicada a la elaboración de productos de higiene personal y cosmética, afirmó en diálogo con Télam que "un grupo de compañeras comenzó a elaborar jabones de glicerina en 2008 en la cocina de un comedor del barrio, el proyecto fue creciendo y hoy ya somos más de treinta que contamos con un galpón remodelado donde funcionan la fábrica y el laboratorio".

"Nos dedicamos a la cosmética natural y tenemos una compañera que nos capacita, yo por ejemplo entré en la fábrica cuando perdí mi trabajo y me capacitaron para elaborar estos productos.Trabajar con mis compañeras es bueno, porque podemos organizar nuestros horarios para estudiar o para alguna otra tarea en nuestros hogares y porque nos apoyamos mucho entre nosotras, por eso estoy segura que esto va a seguir creciendo", completó.

MIRÁ TAMBIÉN La asociación Madres del Dolor convoca a barrileteada para concientizar sobre la seguridad vial

Silvana tiene 44 años y vive en el partido bonaerense de San Martín, hace unos meses salió de la cárcel y se integró a la cooperativa "Esquina Libertad" que desde hace 13 años funciona en el barrio porteño de Villa Crespo y que participó de la feria ofreciendo diversos productos de librería confeccionados por sus integrantes.

En diálogo con Télam, Silvana contó: "cuando salí en libertad hace seis meses no tenía trabajo, me rechazaron en varios lugares a los que fui a buscar y parecía que no había nada para mí. A través de una de las profes de teatro que tenía dentro de la unidad me enteré de esta cooperativa y en cuanto me acerqué me sentí abrazada y empecé a ver todo lo que hacían como estas cosas de encuadernación y serigrafía".

"Acá me dieron la oportunidad de trabajar y hace tres meses que soy monotributista y es la primera vez que estoy en blanco; además es lindo participar de encuentros como este donde conocemos muchos grupos que están pasando por cosas similares y como se organizan, porque eso nos ayuda a imaginar un futuro lleno de oportunidades en el que todos seamos iguales", añadió.

Lidia, quien junto a otras cuatro amigas conoció estando privada de libertad el proyecto "Cociendo Sueños", en el que elaboran indumentaria que comercializan en ferias del partido bonaerense de La Matanza, en diálogo con Télam señaló que "esto nació hace unos dos años porque con las chicas desde antes de salir en libertad ya veníamos soñando con construir una manera de ganarnos la vida, al principio arrancamos con apoyo de la secretaría de Derechos Humanos y ahora nos da una mano grande el ministerio de las Mujeres".

MIRÁ TAMBIÉN Formosa capital registro una sensación térmica de 45 grados

Elizabeth, integrante de la cooperativa textil "Trama Latina", contó a Télam que "hay compañeras que hacen los diseños, otras que trabajan con las máquinas haciendo sublimados y también están las que vienen a ferias como esta para comercializar todo lo que se produce, porque hacemos remeras, gorras, tazas y otras cosas".

Verónica forma parte del proyecto "Warmi Masi", que en quechua significa "Mujeres Fuertes" y reúne a media docena de mujeres de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, que se dedican a elaborar toallitas higiénicas reutilizables de tela y prendas tejidas.

En diálogo con Télam contó que "hace unos dos años nos empezamos a juntar en el barrio, somos cuatro que nos dedicamos a confeccionar las toallitas y otras dos que hacen los tejidos; hace poco terminamos una entrega de 1.500 toallitas de cada modelo de los que hacemos que nos compraron desde la Cámara de Diputados para las mujeres del Congreso y también estamos yendo a las ferias donde de a poco empieza a haber interés en este producto que hacemos".

La subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, dijo a Télam que este encuentro y la feria "es una propuesta que intenta visibilizar una política pública que venimos desarrollando desde hace tres años en el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que apunta a fortalecer aquellos proyectos productivos, de comercialización y de servicios que han puesto en marcha organizaciones sociales comunitarias con o sin personería jurídica en todo el país que involucran a personas estén atravesando en este momento o que hayan atravesado situaciones de violencia de género".

Malacalza recordó: "cuando recién conformamos el ministerio empezamos a recorrer, incluso en pandemia, varias de las provincias en donde conocimos muchas organizaciones, muy pequeñas algunas de ellas y otras con más experiencia, que venían desarrollando estos proyectos productivos con una fuerte intención de generar una alternativa para que las personas de situación de violencia de género puedan fortalecer su independencia económica".

"En esos recorridos aprendimos de las organizaciones que requerían el acompañamiento por parte del Estado Nacional para fortalecer esos proyectos a través de la compra de maquinarias o materia prima; hay proyectos que involucran a la economía popular urbana y otros que involucran a comunidades indígenas, poblaciones rurales, a personas que han estado encarceladas o que están en situaciones de con arresto domiciliario", agregó.

"Estos proyectos requerían comprar materiales, maquinarias, o insumos para poder seguir fortaleciendo sus proyectos; cuando la pandemia se profundizó hubo un montón de experiencias de mujeres y diversidades que se empezaron a vincular entre ellas para para encontrar una salida económica a lo que es la pandemia", completó la funcionaria.

El Programa Producir está dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias -con o sin personería jurídica- en las que participen mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género.

Las líneas de trabajo son la promoción de nuevos proyectos productivos que incluyan a mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias de género y el fortalecimiento de proyectos productivos existentes. (Télam)