Autoridades provinciales instaron a la población a sostener los cuidados de distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus ante un reciente aumento de los casos positivos y señalaron que, si bien en varios distritos descendió el porcentaje de ocupación de camas en las terapias intensivas a medida que avanza la vacunación, "el sistema sigue en tensión" con el personal de salud "agotado" por el stress al que los sometió la pandemia.

Según los investigadores del Conicet Soledad Retamar y Jorge Alliaga se observó en la última semana "una suba" aunque "leve" en la cantidad de contagios de alrededor del 18%, especialmente en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese sentido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo ayer que "en los últimos días los casos empezaron a crecer" y apuntó que a eso "lo vemos con preocupación", por lo que instó "a los intendentes a controlar que se cumplan las medidas y a la sociedad a ser conscientes".

La vigencia de los decretos nacionales que extendieron hasta fin de año la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y la restricción de la circulación hasta el 9 de julio recibieron hoy el respaldo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso Nacional, donde el diputado y médico Pablo Yedlin remarcó que si bien la cantidad de casos "es alta todavía, las tasas están descendiendo".

En la provincia de Buenos Aires, donde en las últimas 24 horas se registraron 8.414 nuevos casos positivos, la subsecretaría de Gestión de la Información de Salud, Leticia Ceriani, explicó por radio Provincia que "la situación epidemiológica es compleja, los casos venían bajando pero empezaron a subir", por lo que pidió mantener los cuidados para evitar contagios mientras se avanza con la campaña de vacunación.

El Ministerio de Salud indicó que la ocupación de camas en el AMBA era del 66,3% y en el interior 52,7%.

En la ciudad de Bahía Blanca, el Comité de Contingencia informó hoy que en se registraba un 75,34% de ocupación de un total de 73 camas de terapia intensiva disponibles en los centros asistenciales locales.

En Córdoba, la ocupación de camas críticas de pacientes Covid-19 era del 63,4%, el más bajo de todo el mes, luego de haber alcanzado un pico de 87,9% el domingo 13 de junio.

A raíz de esa variable, el Ministerio de Salud informó que se retomarán las cirugías ambulatorias en sus hospitales mientras que continuarán suspendidas aquellas cirugías que requieran "salas de cuidados intensivos UCI o UTI o que potencialmente puedan llegar a requerir una unidad de cuidados críticos y necesiten anestesia general".

En Mendoza, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes volvió a habilitar las licencias anuales reglamentarias para los trabajadores del área, que habían sido suspendidas por la pandemia, y así desde mañana y hasta el 31 de agosto cada repartición podrá otorgar vacaciones a su personal a cargo.

"Esto es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo del personal de salud y a la necesidad de descansar", aseguraron fuentes del Ministerio y agregaron que "en caso de que la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica provincial así lo requieran, podrán ser suspendidas por una nueva disposición".

Voceros de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) explicaron que ante la sobrecarga laboral, mental y emocional que padecen los profesionales de la salud que desempeñan tareas en primera línea por la pandemia le habían pedido a la Subsecretaría de Trabajo que administrara herramientas para lograr días de descanso para que el personal pueda recomponerse.

Ahora, con la rehabilitación de las licencias "los agentes de salud podrán gozar de un descanso que les permita recuperar energía frente a este tiempo de turbulencia que atraviesan tanto ellos como sus familias", sostuvo María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS.

"Cuando la exposición a los factores de riesgo psicosocial se prolonga a lo largo del tiempo y deja de limitarse a momentos puntuales convirtiéndose en la regla en la organización, se genera estrés laboral crónico, que es precisamente lo que frente a esta situación de pandemia ocurre con nuestros profesionales", acotó la sindicalista.

En Santa Fe, la ocupación de camas UTI en el sistema público de salud descendió respecto de la semana anterior al situarse hoy a 85%, 11 puntos porcentuales menos que el 23 de junio, cuando estaba en un 94%.

En el desglose de las cinco regiones de Salud en que se organiza la provincia, el porcentaje de ocupación más alto se daba en Reconquista (95%), ciudad de Santa Fe y zona (93%), Rosario (83%), Rafaela (74%) y Venado Tuerto (73%).

En Santiago del Estero, el subsecretario de Salud, César Monti, dijo a Télam que "hace dos semanas que el porcentaje de ocupación de camas Covid-19 en UTI-UCI es del 90% en la provincia, por lo que el sistema de salud sigue en tensión y eso se observa también en el cansancio del personal de salud que está agotado".

Consultado sobre que en los últimos días se observó una baja en los números de contagios, indicó que "eso aún no se ve reflejado en la internación, porque estamos en los porcentajes de los casos de 14 días atrás".

Además puntualizó que "con este virus no se puede hacer futurología, se vive día a día", porque, añadió, "depende mucho del comportamiento social" ya que "hay mucha gente infectada que no sabe que tiene el virus y hay otras que sí lo saben e igual no tienen responsabilidad social".

Por eso, dijo, "hay que controlar también esos pacientes, y las personas deben evitar las salidas inútiles".

En San Juan, la ocupación de camas de terapia intensiva bajó al 80,3 por ciento después de estar durante cuatro semanas en más del 85 por ciento, según Salud Pública.

En San Luis, el Comité de Crisis informó que contabilizaba 74.361 casos positivos de coronavirus desde el inicio del brote, de los cuales 6.896 permanecen activos, con 76 personas internadas en terapia intensiva, 71 de las cuales se encuentran en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.

En Neuquén, de acuerdo al último parte del Comité Provincial de Emergencia, las camas de terapia intensiva del sector público y privado registraban por segundo día consecutivo una ocupación del 99%, tras haberse mantenido al 100% desde el 20 de mayo.

Allí, 151 personas se encontraban internadas en las unidades de cuidados intensivos, mientras que 14 se encontraban en la Unidad de Cuidados Exclusivos Covid-19 (UCE) instalada en el Espacio Duam de la capital neuquina, y no se registraron personas internadas en los servicios de guardias de la provincia.

En Santa Cruz, las ciudades más pobladas registraban hoy la mayor cantidad de casos y decesos, como Río Gallegos que presentaba 1.438 contagios activos y 400 muertos desde el inicio de la pandemia, Caleta Olivia con 450 casos y 191 fallecidos en total.

El Ministerio de Salud provincial indicó que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la provincia bajó, dado que un 55% de ellas están ocupadas, aunque en Pico Truncado y Las Heras continúan con el 100% de ocupación y Río Gallegos (con mayor cantidad de camas disponibles) tenía un 53%.

En Río Negro, había 3.179 casos activos en toda la provincia y "en la última semana el descenso en los contagios fue de un 3%", dijo hoy la secretaria de políticas públicas del ministerio de salud provincial, Mercedes Iberó.

En Tierra del Fuego, la curva de contagios de Covid-19 se mantuvo estable durante la última semana, según el Ministerio de Salud que registró 240 nuevos casos, un 4,3% menos que los 251 notificados en los siete días anteriores.

Desde Chubut, el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, informó que "el nivel de ocupación de camas bajó en las últimas semanas respecto al mayor pico de internados, aunque existe un alto nivel de demanda que supera el 70% en promedio, lo que varía según los hospitales".

El ministro aclaró que "lo que se observa como fenómeno es que fue bajando el nivel de edad de los internados y otro dato es que se registra lamentablemente un alto nivel de mortalidad en los adultos mayores que llegan a la terapia con cuadros graves".

En Salta, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, aseguró hoy que la segunda ola de coronavirus en la provincia está "muy complicada" porque, dijo, "el número de casos no afloja".

"Tenemos una meseta muy alta, seguimos con alta contagiosidad a pesar de que hemos vacunado al 60% de la población", dijo el ministro a Multivisión Federal y se mostró preocupado por la ocupación de camas "de alta complejidad", con "bastantes pacientes críticos y enfermos de corta edad con problemas respiratorios muy graves que han ocupado camas de terapia intensiva".

Esteban explicó que estaban "testeando el sintomático y el asintomático y hemos incrementado la vacunación", y tras señalar que "en algún momento la ola tiene que empezar a disminuir", estimó que "en un par de semanas vamos a tener un descenso de esta situación".

"Han sido semanas muy difíciles. Estos dos últimos meses fueron complicados", afirmó. (Télam)