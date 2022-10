La agrupación de abogados Gente de Derecho convocó para mañana a una manifestación frente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para denunciar "despidos discriminatorios" producidos por la actual conducción, encabezada por el ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra. La agrupación, que encabeza el ex presidente del Colegio Jorge Rizzo, sostiene que la actual gestión despidió en cuatro meses a seis delegados y representantes de la oposición, entre ellos a dos letradas que acababan de ganar un juicio millonario contra una organización que llamó "caranchos" a los abogados laboralistas. "No hay ningún despido discriminatorio. Durante la gestión de Gente de Derecho fueron despedidas 74 personas. Nosotros estamos reordenando el funcionamiento del Colegio, que tiene 20 gerencias, con sueldos de hasta 600 mil pesos", explicó Gil Lavedra. El presidente del Colegio describió que se trata de despidos sin causa, que contemplan las indemnizaciones de ley porque esa fue su instrucción expresa en el marco del proceso de reorganización de la institución. Gente de Derecho convocó para este miércoles a las 13 a la movilización bajo la consigna "no a la discriminación laboral y de género", puesto que considera que los despidos apuntan a delegados y representantes de esa agrupación, especialmente mujeres. "No es así; hay mujeres y también hombres. No hay ninguna discriminación", replicó Gil Lavedra

La interna entre los abogados se enmarca en una disputa que en abril pasado marcó el cambio de conducción del Colegio, que estaba desde 2006 en manos de Gente de Derecho y ahora ganó los comicios una coalición articulada por, entre otros, el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici

Rizzo pidió que Gil Lavedra "explique por qué despidió a las dos abogadas que acaban de ganar un fallo histórico" contra la cámara de las ART, que había llamado "caranchos" a los laboralistas. Las abogadas Ana Laura Núñez y Karina Melano patrocinaron la demanda que obtuvo un fallo favorable que ordena a la cámara de las ART la publicación de una retractación en diarios de amplia circulación y un resarcimiento a favor del Colegio de seis millones de pesos más intereses a contar desde 2017

Gil Lavedra insistió en que los despidos sólo están motivados en la necesidad de adecuar el funcionamiento y la economía del Colegio, "que es sustentado por el aporte de los matriculados"

