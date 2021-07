Empleados del complejo hotelero Torres de Manantiales realizaron hoy una protesta en reclamo de la continuidad de sus fuentes de trabajo, luego de que la empresa anunciara que cerrará sus actividades en el sector turístico. Pablo Santín, dirigente de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos y delegado del personal, pidió mantener los puestos de aquellos trabajadores que no acepten la indemnización por retiro voluntario propuesta por la empresa. "Queremos que nos garanticen que no van a tocar a ninguno de los trabajadores si rechazan ese plan de reestructuración, y saber qué va a pasar con los trabajadores temporarios, porque nadie nos informa nada", pidió Santín. Los trabajadores se concentraron frente al complejo hotelero ubicado en Alberti 445, con pancartas reclamando por la continuidad laboral a 14 días de que se anunciara el cierre. El grupo de accionistas propietario del complejo, entre los que figura Hernán Lombardi -ex titular del Sistema Federal de Medios durante el gobierno anterior- anunció que destinará los 79 departamentos al alquiler como oficinas comerciales. Tras el anuncio, la empresa ofreció a los 230 empleados, 79 de los cuales son transitorios, adherir a un proceso de retiro voluntario. "Estamos manifestando acá con muchísima incertidumbre porque queremos saber qué va a pasar con la empresa, que nos den un detalle del nuevo plan de reestructuración y nos digan cuántas fuentes de trabajo van a contemplar", dijo Santín. "Ni Hernán Lombardi, ni su hermana se han contactado con nosotros. Lamentablemente nadie da la cara", se quejó. El establecimiento cerró la venta de plazas hoteleras por la reestructuración a la que será sometida la empresa y también el bar "Café entre las Nubes", en lo más alto de la torre. Santín dijo que la empresa "abrió el retiro voluntario que garantiza el 100% de las indemnizaciones, y haremos todo lo posible para estar al lado de cada trabajador y trabajadora en defensa de sus derechos y puestos laborales". LMD/JC/OM NA