(Por corresponsalías) Autoridades provinciales destacaron el rol de programas y herramientas para prevenir y erradicar las violencias contra niñas, niños y adolescentes como la línea gratuita de denuncias 102, que entre otras cuestiones permite detectar e intervenir "ante situaciones de negligencia y maltrato en la primera infancia".

Las situaciones de violencia física, sexual, emocional o de abandono se agravaron en los últimos dos años durante la pandemia de coronavirus en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estimó que mil millones de niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años fueron víctima de algún tipo de agresión.

En Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acordó recientemente en la 41a sesión del Consejo Federal (Cofenaf) con todas las provincias profundizar las políticas federales de restitución de derechos; darle volumen a las iniciativas para las adolescencias; acompañar la vuelta a la escuela de quienes han quedado afuera; atender la salud mental de las infancias y fortalecer acciones de comunicación conjunta.

En ese marco, fuentes de la SENAF destacaron que durante este año se amplió la atención de la línea 102, un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de las infancias, que funcionaba en 17 provincias y que desde septiembre ya está activo en 23, dado que solo resta que se incorpore formalmente La Pampa.

"Cada provincia atiende esa línea en su distrito y todas son parte del sistema de protección, con lo cual si hay que intervenir se articula en forma directa" en el distrito, explicaron las fuentes y detallaron que las que tienen mayor antigüedad "tiene cobertura más grande" y en algunas funciona también la asistencia a nivel municipal.

Los voceros detallaron la importancia de la adhesión de todas las provincias porque eso permite "la unificación de criterios de atención, sus modos y la forma en qué se registra dado que eso después va a un registro nacional" para detallar la situación en todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, donde la Atención al Niño en forma telefónica comenzó a funcionar en 2004 como un 0800, las respuestas se coordinan ahora en la línea 102 con equipos regionales o municipales especializados.

La provincia cuenta además con Operadores de Calle, coordinados con los municipios, que recorren cada ciudad para promocionar y proteger los derechos de los niños en los barrios, además de mediar en situaciones de conflicto con menores de edad en la vía pública, destinado al abordaje inmediato e integral de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial y de conflicto que impliquen riesgos para sí o para terceros.

En Santa Fe la línea 102 funciona desde finales de septiembre de lunes a viernes de 7 a 19, luego de gestiones surgidas durante la pandemia, ya que según la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, la pregunta era "a quién le estaban contando los chicos lo que les estaba pasando".

Además, el Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, en un primer nivel atiende situaciones de urgencia, de amenaza o vulneración de derechos a través de instituciones como los Centros de Acción Familiar, centros de día y guarderías, centros de salud, sedes territoriales y comisarías, entre otros.

El segundo nivel de intervención brinda asistencia técnica y jurídica a los denunciantes y aporta en el diseño de programas, con medidas de protección excepcional.

En relación a los programas que lleva adelante el área, figura el de Familias Solidarias, que evita la institucionalización de los niños; y el de Acompañantes Personalizados, que ofrece acompañar, auxiliar y sostener con profesionales al niño en estados de crisis subjetiva.

En Mendoza, la línea 102 está activa desde 1999 y desde 2017 atiende denuncias las 24 horas todo el año para ampliar los mecanismos de cuidado de niños, niñas y adolescentes y además dispone de un programa específico que trabaja las situaciones de violencia desde el ámbito de la salud mental.

La Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -que depende del Ministerio de Salud- conduce las políticas territoriales en materia de promoción y protección de derechos con eje en la regionalización en el despliegue geográfico, desarrollo local y en la comprensión de las especificidades locales.

La Municipalidad de Mendoza organizó este año una acción en el marco de la Lucha Contra el Maltrato Infantil para reflexionar acerca de la necesidad de no naturalizar los malos tratos como una opción de crianza.

En Córdoba también hay varias líneas de comunicación y, según los registros oficiales, en 2020 hubo 210 llamadas vinculadas a violencia intrafamiliar (derecho a la integridad y dignidad), mientras hasta el 30 de noviembre de 2021 se recibieron 215 llamados.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) explicó a Télam que esas cifras incluyen a delitos sobre abuso intrafamiliar, abuso extrafamiliar, acoso y maltrato, además de algunos casos que ingresaron por Derecho a la Convivencia Familiar que luego devinieron en violencia familiar.

Esa Defensoría promueve varios programas de prevención de los malos tratos y violencias contra las infancias y adolescencias, como conversatorios para adultos, acciones para la creación de vínculos saludables en escuelas, clubes, comedores y centros vecinales.

También cuenta con un espacio de escucha y orientación, el programa "Va con Vos", donde los menores de edad pueden comunicarse al 351 2398953 para consultar por ayuda y se dispone de líneas gratuitas para las denuncias anónimas como el 102, el 0800-8889898 (Violencia Familiar), las 24 horas, a lo que se suman las líneas de las Unidades Judiciales y Comisarías de toda la provincia o el 351 4020503 del NNyA.

En Río Negro, donde la línea 102 funciona desde septiembre, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Roxana Méndez, indicó a Télam que "en toda la provincia tenemos 6.215 legajos abiertos y medidas de protección integrales activas otras 4.220, en la medida que nosotros tomamos estas denuncias puede haber varios hermanos por eso los números tan altos".

Méndez precisó que tenían "registradas 94 medidas penales juveniles, estos números corresponden a las intervenciones que tuvimos en todo este año".

"Lo que hay que tener en cuenta es que no hay un solo responsable cuando hay una situación de vulneración de derechos, lamentablemente la violencia hacia los niños está muy invisibilizada", advirtió la funcionaria y apuntó que "lamentablemente de esto no se toma conciencia y a pesar de la tarea tan importante que hacemos somos un organismo que no somos reconocidos ni valorados".

Consultada sobre los programas preventivos, dijo: "trabajamos fuertemente en el acompañamiento y estamos articulando con Nación, en Bariloche, para trabajar en la ciudad el programa de acompañamiento en los primeros años".

"Estamos observando un enorme caudal de pedidos de intervención ante situaciones de negligencia y maltrato en la primera infancia", enfatizó Méndez.

Santa Cruz activó la línea 102 en marzo último y la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvana Hevia, dijo a Télam que desde entonces hay un registro de aproximadamente mil llamadas "con una variedad de temáticas, en su mayoría para consulta por parte de adolescentes y adultos", mientras que "unas 120 corresponden a denuncias concretas con acciones concretas de parte del equipo técnico, en situaciones de abuso y de violencia".

"Esto nos ha permitido intervenir en algunas situaciones incluso hasta interprovinciales" dijo la funcionaria y recordó el caso de un llamado desde la ciudad santacruceña de Las Heras, donde una persona denunció una situación de abandono de un niño en Mendoza que "pudimos articular con la autoridad de Mendoza e inmediatamente se intervino, siendo las 3 de la madrugad; al ser una línea nacional nos permite generar esta articulación".

"Hemos desarrollado varias campañas respecto a la implementación de esta línea y hay varias actividades que realizamos en todo el territorio provincial para difundir y dejar instalada la utilización de esta herramienta", añadió la funcionaria.

En Santiago del Estero la línea gratuita 102 para contención, denuncias y asesoramiento sobre vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes funciona de lunes a viernes de 7.30 a 21, y se prevé que en breve funcione las 24 horas, mientras trabaja en forma conjunta con la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia (Sunaf), las áreas específicas de la Policía y de la Justicia.

A su vez, la Sunaf trabaja con distintas campañas como la "Crecé conmigo", que busca "promover el buen trato hacia los chicos y las chicas generando entornos protectores, saludables y seguros donde puedan crecer", indicaron fuentes del organismo.

También se desarrollan ciclos de talleres destinados a familias donde analizan la función de las madres y los padres en la crianza, la importancia de la comunicación en las familias, tareas de cuidado y roles de género, entre otros que invitan a la reflexión.

Jujuy tiene disponible las 24 horas la línea de emergencia 102 en la que "trabajan 10 operadores con guardia permanente, también tenemos el número 4305010 especialmente para el interior y la cual se deriva al 102 y el celular WhatsApp 154600099 las 24 horas que es un línea de escucha activa primeramente", dijo a Télam la abogada Viviana Reyes, Coordinadora del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy.

Respecto a las iniciativas en marcha, detalló que "básicamente se da intervención a los equipos a través de lo que se recibe de las líneas, y apelamos a la tolerancia y al buen trato con actividades en distintas fechas".

"De forma preventiva se trabaja con la promoción de la línea 102 en los establecimientos educativos, este año se ha trabajado con quinto y sexto grado de más de quince establecimientos educativos y en campañas sobre grooming, bullying y la discriminación", agregó.

Además, se desarrolla el programa Escuela de Crianza en centros de desarrollo infantil y en escuelas, hay Consejos Locales en cada municipio donde se trabaja con la prevención y promoción de los derechos especialmente en barrios vulnerables, mientras oficinas de protección itinerantes recorren lugares de la Puna y la Quebrada.

Reyes señaló que en el caso de la violencia familiar hay "un observatorio que maneja los datos que nos permite generar políticas públicas e intervenir en la zona en que se dan este tipo de situaciones. El maltrato se ha visto y se ha complejizado ahora con la intervención del equipo dentro de las escuelas".

En Formosa, además del servicio 102, hay Residencias Socio Educativas que prestan atención integral a las niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social, los casos atendidos son por solicitud de los juzgados de Menores, Tribunal de Familia y desde la Subsecretaría de Niñez.

En Neuquén, fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Télam que la línea gratuita 102 trabaja de lunes a viernes de 8 a 16 con un equipo interdisciplinario del hospital Castro Rendón para demandas de la problemática de abuso, violencia y otras vulneraciones de derechos hacia la infancia y añadieron que "fuera de ese horario, las situaciones que llegan al hospital, son abordadas a través del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas".

Por otro lado, a través del Ministerio de Ciudadanía, la provincia cuenta con la línea gratuita 148, un programa de protección integral de derechos y asistencia en violencias destinado a mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que funciona las 24 horas.

Asimismo, desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud funciona desde el 2012 la Mesa Interinstitucional e Interpoderes sobre Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (ASI), en la que participan todos los organismos de los poderes Ejecutivo y Judicial que este año realizó la primera capacitación sobre abuso sexual contra menores de edad destinada a agentes públicos de la provincia y municipios.

El gobierno de Tierra del Fuego puso en funcionamiento en agosto la línea telefónica 102 tras un acuerdo con la Senaf y destacó a la nueva herramienta como una "decisión política del gobierno de ampliar derechos y sobre todo los de la infancia".

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Ana Andrade, agregó que en época de pandemia "necesitábamos generar diferentes estrategias que garantizaran el acceso y se pusieran en voz las diferentes situaciones de vulnerabilidad que estaban pasando las chicas, los chicos y adolescentes; por eso surgió esta línea".

En Entre Ríos, la línea 102 recibe consultas, demandas y detecta vulneraciones en la infancia y adolescencia las 24 horas en la ciudad de Paraná, en las 18 coordinaciones departamentales en toda la provincia; en los 15 Servicios de Protección de Derechos (SPD) distribuidos en Paraná, Concordia y Victoria; y en las residencias socioeducativas (RSE) establecidos en 12 ciudades.

En Salta, la atención de denuncias y asesoramiento se concentra en la línea 102 que funciona las 24 horas, y esta semana el gobierno emitió un spot de promoción de ese servicio en los medios audiovisuales de la provincia para que los niños y adolescentes conozcan sus alcances, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.

Los informantes señalaron que hasta octubre, allí se habían recibido 7.638 llamadas este año.

Las fuentes recordaron que desde 2020 cuenta con un Plan Provincial de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para fortalecer las acciones en Delegaciones Regionales de Primera Infancia, Niñez y Familia en distintas localidades. (Télam)