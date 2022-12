La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos resolvió extender la prohibición de cualquier tipo de quemas en la provincia hasta el próximo 28 de febrero de 2023, debido a las "altas temperaturas" de esta época del año y a los "pronósticos con precipitaciones menores a lo normal".

En esa provincia mesopotámica existe un "alto índice de peligrosidad de incendios", argumentó el organismo en la resolución 3.132.

A través de la normativa, el Gobierno entrerriano prohibió las quemas en cualquiera de sus variantes hasta el 28 de febrero, período que podrá extenderse dependiendo de las condiciones meteorológicas que se presenten a futuro, informó la Secretaría de Ambiente.

En tanto, resaltaron que, en caso de incumplimiento, el infractor deberá presentar "su defensa por escrito en los siguientes diez días hábiles", y ante un nuevo incumplimiento podrá ser "reprimido con prisión de tres a diez años si hubo daños de bienes".

La decisión se toma ya que las condiciones meteorológicas vigentes indican la continuidad del "elevado índice de peligrosidad" de incendios, y se pronostica un verano con presencia de La Niña, con precipitaciones menores y temperaturas mayores a las normales.

Además, los incendios ocurridos en la zona del delta del río Paraná ocasionaron "pérdidas importantes en plantaciones forestales, pastizales y bosques nativos", remarcó el organismo.

Asimismo, la secretaría de Ambiente provincial consideró que las "quemas incontroladas ponen en riesgo la vida humana" y provocan contaminación ambiental en asentamientos poblacionales cercanos a los focos ígneos.

El organismo señaló que la medida fue adoptada en concordancia con "el Plan de Manejo del Fuego y en virtud de lo establecido en la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo del Fuego".

También está vigente un decreto de emergencia ambiental emitido por el gobernador, Gustavo Bordet, por el que se suspenden las autorizaciones de quemas en la zona del Delta entrerriano.

Por último, la Secretaría de Ambiente solicitó no arrojar fósforos o cigarros encendidos en rutas y caminos, no tirar basura ya que botellas y vidrios pueden iniciar fuegos con el efecto lupa junto a los rayos del sol, y no hacer fogatas en lugares no autorizados. (Télam)