El Procurador General de San Luis, Luis Martínez, afirmó hoy a Télam que “confía en la mirada crítica” de los fiscales del Ministerio Público provincial “ante el vértigo informativo” que se produce en torno a la desaparición de Guadalupe Lucero en esa provincia.

“Tienen probada capacidad investigativa y saben preguntar”, dijo y agregó que la Procuraduría que dirige “monitorea de manera no formal” el trabajo de los fiscales provinciales en la causa, ya que aún “no se ha constituido en parte acusadora en el caso”.

Martínez señaló que el 25 de junio último y ante la “necesidad de redoblar esfuerzos” en la búsqueda de la niña de 5 años desaparecida el 14 de junio último en una barriada del sur de esta capital, los Ministerios Públicos de las tres Circunscripciones Judiciales se sumaron a la investigación que se lleva adelante para “dar con su paradero en cumplimiento de las medidas que el juez interviniente, Ariel Gustavo Parrillis, considere pertinentes y necesarias”.

El Procurador aclaró que el juez de la causa dispuso entonces que fueran los fiscales Esteban Roche y Virginia Palacios quien colaboraran con su investigación y destacó que coincidió con esa elección debido a “la vasta experiencia que tienen en esas tareas”.

La procuraduría no se constituyó en parte acusadora en la causa porque “el sumario judicial aún no se ha constituido como tal”, dijo en diálogo con Télam Martínez, quien explicó que la intención de sumar personal a la investigación responde a que el Ministerio no aparezca como “ocioso y por el contrario contribuya con lo que sea necesario” en la búsqueda.

"No se ha escatimado ningún esfuerzo”, añadió.

Sobre la competencia de la Justicia Federal en el caso, que solicitan los abogados de los padres de la niña, Martínez destacó “la necesidad de compartir responsabilidades en la investigación y no de “remitir la jurisdicción” ya que las Fuerzas Federales trabajan hace tiempo en conjunto con la Provincia en la investigación de la hipótesis de “trata de personas”.

"Es angustiante la falta de resultados ante todo el esfuerzo de investigación que se ha desplegado en la causa", concluyó. (Télam)