Un enfermero recibió prisión preventiva efectiva por 120 días en el marco de la causa en la que está acusado de haber abusado sexualmente de una paciente en el Hospital Español de Santa Fe cuando estaba bajo sedación.

Desde la Fiscalía señalaron que el hombre fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal sin consentimiento libre de la víctima", aprovechando la sedación en la que se encontraba tras ingresar al baño de la habitación y realizarle "tocamientos a partes íntimas y accederla carnalmente".

La víctima, de 45 años, llegó a la guardia del Hospital Español, en Santa Fe, por un fuerte dolor producto de un cólico renal. Tras ser vista por su médico personal quedó internada hasta la mañana siguiente cuando sería intervenida quirúrgicamente.

Ella relata que en cuanto se acostó, un enfermero acudió a la habitación para tratarla con su medicación y dejarla en condiciones para la cirugía del otro día. El hombre fue amable, según describió, aunque advirtió que las actitudes del experto "excedían el límite de la confianza y que hacía comentarios descarados".

"Me dijo que no aparentaba tener 45 años, que era muy linda, me preguntó si estaba casada o soltera. No me gustó, no le contesté y se fue", confesó. Según fuentes judiciales, en la noche que esperaba para ser operada decidió bañarse, pidió un toallón y cuando el enfermero se lo acercó también le aplicó un inyectable, que se supone era una pequeña dosis de morfina.

Después de unos segundos volvió a colocarle la misma droga, con la intención de doparla. "Me sentía un poco mareada, pero consciente", admitió, y contó que a pesar de su negativa, el enfermero insistió en ayudarla a bañarse.

Se aproximó a ella y le empezó a manosear los senos. El hombre le respondió que "la estaba ayudando", aunque ella le pidió que parase, pero él siguió y la violó. Luego de llevarla a su cama, el enfermero se fue y ella logró llamar a su hija para advertirle.

Pero el relato queda interrumpido por una nueva entrada del enfermero, quien volvió con la excusa de "higienizarla", y volvió a abusar de ella, esta vez con la hija del otro lado de la línea de testigo. Cuando su hija llegó al hospital, se encontró con su madre sentada en el inodoro del baño, llorando desconsoladamente.

Tras la denuncia en la Unidad de Violencia de Género, Sexual y Familiar del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Ramiro González Raggio inició una investigación: además de escuchar a la víctima, a su hija y al propio acusado, entrecruzó testimoniales de colegas, supervisores y directivos del Hospital Español. También sumó un informe médico donde se constató una lesión en la zona genital de la mujer.

La jueza a cargo del caso, Paula Álvarez, aceptó la imputación: el enfermero, identificado como J.L.E.B, de 31 años quedó detenido y con prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días. Según fuentes del caso, la investigación está prácticamente concluida, por lo cual se espera que en poco tiempo se lleve a cabo la acusación formal del enfermero. LG/PT NA