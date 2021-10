El gobierno de Río Negro presentó hoy el programa provincial "Río Rosa, remamos para superar el cáncer de mama", que mediante la práctica de remo asegura la recuperación integral de la salud física de las personas que padecieron esta enfermedad.

El Ministerio de Salud rionegrino informó que se estiman 350 casos nuevos por año en Río Negro, es el cáncer de mayor incidencia en personas con tejido mamario y provoca el fallecimiento de 80 mujeres al año.

"Es un programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que superaron el cáncer de mama y hoy se encuentran realizando la rehabilitación", dijo en el acto que se desarrolló en Viedma el secretario de deportes de la provincia, Diego Rosati.

Y precisó que "contempla a las personas que muchas veces se encuentran en situación de incertidumbre y de ansiedad, y llega para que a través del deporte esas personas tengan un encuentro y un acompañamiento desde lo físico y lo emocional".

El programa es articulado entre el Ministerio de Salud y el de Deportes de la provincia, "es ambicioso y nace en Río Negro, es innovador en toda la Argentina y ojalá que en el resto del país impulsen este tipo de iniciativas".

El programa se desarrollará en cada una de las escuelas náuticas de la provincia con botes, chalecos y remos adquiridos por el gobierno con una inversión superior al millón de pesos.

El secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, Miguel Ledesma, agregó que el instituto Nacional del Cáncer avaló la actividad que se encuadra en las disciplinas para la recuperación de la salud física.

El profesional dijo a Télam que "las personas listas para inscribirse son entre 30 y 40 en toda la provincia".

La ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro, Martha Vélez, destacó la transversalidad del programa y la inclusión, "porque es totalmente gratuito y contemplado en el programa de control del cáncer de la provincia", remarcó.

A su vez, el especialista Rubén Kowalyszyn dijo a Télam que "desde el punto de vista epidemiológico la incidencia del cáncer de mama va ir aumentando, por la relación con el incremento de la edad de la población".

"Nuestra tasa está alrededor de los 60 y 70 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, y en los Estados Unidos y Europa esa tasa es de entre los 100 y los 120 casos".

El profesional explicó que existen una serie de factores de riesgo relacionados con la patología como "la edad tardía al tener un primer hijo, la edad temprana de la menarca, el sobrepeso y otros relacionados con los hábitos de vida de la población".

"Pero que aumente la incidencia no significa que haya más mortalidad, es muy probable que ese dato vaya bajando porque los cánceres de mama son detectados cada vez más temprano y tenemos cada vez mejores tratamientos", aclaró.

"Lo más importante es saber que a partir de los 40 años, las mujeres deben hacer una mamografía para detectar lesiones tempranas que todavía no son palpables ni dan síntomas, y solo aparecen en las ecografías mamarias, ya que el riesgo de padecer cáncer aumenta con la edad", concluyó el especialista.

A su vez, Vanina Gonzales, de 48 años, quien superó la enfermedad, contó a Télam que detectó el cáncer cuando se realizó un autoexamen.

"Luego se determinó con una mamografía y una biopsia, me operaron y quedó una cicatriz que me recuerda que como mujeres no estamos solas y sabemos que es una enfermedad que se transita de manera colectiva".

"Si bien hay momentos que sentís que el cuerpo no te da más, también existe una red de personas que te contienen y mujeres con capacidad de acuerparnos y alojar a otras", concluyó. (Télam)