El Gobierno bonaerense presentó hoy el programa Ciencia sin Estereotipos, que con propuestas lúdico-pedagógicas busca visibilizar la presencia de mujeres y diversidades sexuales en el ámbito científico, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial.

La iniciativa, enmarcada en el Día Bonaerense de las Niñas, Mujeres y Diversidades en las Ciencias, se llevó a cabo en la Escuela Primaria N°2 de la ciudad de Berisso y contó con la participación de docentes, autoridades del establecimiento y más de 100 estudiantes del segundo ciclo del nivel primario.

"Hoy traemos este juego para contarles que antes a las mujeres no las dejaban hacer ciencia. Yo soy ministra de la provincia de Buenos Aires, las y los ministros trabajamos con el gobernador Axel Kicillof y tenemos responsabilidades importantes en la provincia de Buenos Aires", expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.

Recordó que "hace pocos años las mujeres no eran ministras, no dejaban que las mujeres sean ministras, ni presidentas, ni científicas. Ahora podemos hacer eso mujeres, varones, todas las personas y lo que queremos es que desde chiquitos y desde chiquitas conozcamos a las mujeres que pudieron llegar, que tuvieron que hacer un esfuerzo enorme, porque no las dejaban estudiar".

"Este es un juego donde van a jugar y van a estudiar, a aprender y divertirse. Es un juego colaborativo, cuando gana una o uno, ganan todos, nadie pierde. Hoy podemos ser lo que más nos guste en la vida, para eso nos tenemos que preparar en la escuela, un lugar a donde podemos jugar y aprender, para ser personas felices y cuando seamos grandes ser lo que más nos gusta", afirmó.

El Programa Ciencia sin Estereotipos fue diseñado por la cartera que conduce Díaz junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, a cargo de Augusto Costa, y se propone visibilizar los aportes de las mujeres y LGTBI+ en distintas disciplinas del campo científico, además de problematizar y desarmar las barreras que obstaculizan el acceso equitativo.

"Estoy muy contento de estar aquí para presentar una iniciativa que tiene como objetivo acercar la ciencia a estudiantes de diferentes escuelas, de una manera divertida, y que puedan aprender y jugar. El rol de la mujer muchas veces no aparece en la ciencia como debiera y hacen aportes y generan muchas mejoras en nuestras vidas", señaló el ministro Costa.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, Pablo Urquiza, sostuvo que "muchos cuando fuimos a la escuela nos encontramos con un profesor o una maestra que influyó en nuestro destino porque pensábamos que nos gustaba una cosa y terminamos estudiando otra".

"No dejen de sorprenderse, de curiosear, de preguntar y de investigar, porque eso es para nosotros la escuela. Este programa apunta a romper los estereotipos en la ciencia. Ojalá podamos hacer un país en el cual cada una y cada uno pueda ser lo que quiera ser", deseó.

Por último, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, se mostró agradecido por haber sido Berisso el lugar elegido para la presentación y destacó que "esto es un trabajo en conjunto, cuando se une el Estado con la sociedad. Que los chicos puedan aprender jugando es muy importante para todos".

"Es una alegría presentar esto en Berisso, agradezco mucho a Producción, al Ministerio de la Mujer y a Educación, todo tiene que ver con el trabajo y con los sueños que tenemos", sostuvo. (Télam)