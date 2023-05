Una decena de mujeres se presentarán el próximo miércoles en el Ministerio Público de Lomas de Zamora para denunciar que también fueron víctimas de abuso sexual durante sus consultas con el ginecólogo Diego Javier Clementi, quien está procesado por seis casos similares mientras es investigado por otros dos.

Así lo confirmó a Télam la abogada que está acompañando a las víctimas, Claudia Perugino, quien adelantó que pedirá la “inmediata detención” del ginecólogo “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan y la cantidad de nuevos testimonios en el mismo sentido”, pero además “porque es la única manera de evitar que siga ejerciendo violencia sobre nuevas víctimas”.

En paralelo, a partir de las 9 habrá una manifestación en la puerta del edificio para reclamar justicia por todos estos hechos de la que participarán diferentes colectivos de mujeres.

“El rebote de la nota fue muy importante, todos los medios de aire, los canales de noticias, se hicieron eco de lo terrible del hecho y esta reproducción de la información hizo que se acercaran al equipo que está trabajando en el acompañamiento de las víctimas de este ginecólogo, queriendo dar su testimonio”, dijo Perugino a Télam, quien trabaja en el caso junto a Carlos Zimmerman.

“Estamos en plena producción de prueba (de los casos ya denunciados) y ahora tenemos un número importante de nuevas víctimas que se van a presentar el miércoles en el Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora donde vamos a aportar nuevas denuncias a esta causa tan terrible”, agregó.

Respecto a los nuevos hechos, la letrada explicó que formalizarán su denuncia “entre 10 y 15” mujeres cuyos testimonios son coincidentes y “giran en torno al mismo modus operandi” implementado “durante la atención como pacientes”.

“Seguramente algún temperamento el fiscal tomará porque la gravedad de estos hechos nos llevan a una causa de características inéditas en el país y en los tribunales de Lomas de Zamora”, dijo

“Es lo mínimo que merecen por un lado las víctimas y, por otro, la sociedad porque hemos avanzado en materia de derechos de las mujeres y no podemos soportar este tipo de situación sin una respuesta contundente del poder judicial”, agregó.

Y mientras la clínica que dirigía Clementi permanece cerrada desde el jueves y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) repudió los hechos, el Colegio médico sigue sin pronunciarse al respecto.

“Yo creo que esta causa será un antes y un después para la creación de un protocolo para la atención ginecológica, pero también sobre el accionar de los colegios profesionales que no pueden permanecer inermes frente a hechos de esta gravedad, que no se pronuncien, que no tomen ninguna medida administrativa como la ha tomado el ministerio de Salud de la provincia, que lo apartó de la atención a pacientes en el Hospital Evita de Lanús”, dijo, y precisó que la cita para manifestarse es en Camino Negro y Larroque, a partir de las 9.

“Grupos feministas están convocando a acompañar a las personas que van a realizar la denuncia. Se ha generado una reacción de mucho rechazo y de mucha solidaridad, teniendo en cuenta la implicancia de las denuncias, el impacto que han tenido en cada una de las víctimas”, concluyó.

El domingo 30 de abril, Télam reveló que el ginecólogo Diego Javier Clementi seguía atendiendo en la clínica privada “Centro Médico de la Mujer” de su propiedad, en la localidad bonaerense de Burzaco, a pesar de estar procesado por seis hechos de abuso sexual a pacientes durante las consultas.

La causa unificada está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente "I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas", según la documentación oficial a la que tuvo acceso Télam.

Por otro lado, al menos 10 médicos ginecólogos fueron denunciados o condenados en los últimos 5 años por estos delitos; siendo paradigmático el caso del médico sanjuanino Carlos Martínez quien fue condenado en 2019 a 21 años de cárcel por haber abusado de 17 pacientes. (Télam)