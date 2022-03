Diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos) presentarán mañana en la Cámara baja una nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de trasmisión sexual.

El proyecto, impulsado por Gaillard, será presentado a las 11 en la sala del 2° piso del anexo C de la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de legisladores y legisladoras de varios bloques de la Cámara baja.

"Este proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos", detalló Gaillard.

En un comunicado de prensa, la diputada del FDT sostuvo que la iniciativa "es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Ministerio de Mujeres lanza una campaña contra la violencia de género en el mundo laboral

El proyecto establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis.

A través de la iniciativa, se plantea que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la capacitación, la investigación y la difusión de campañas masivas sobre esas patologías.

Entre otras cuestiones, el proyecto propone la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis.

La integración de esa comisión deberá garantizar la representación federal y de géneros.

MIRÁ TAMBIÉN Imputaron y suspendieron la licencia de conducir a un hombre que manejaba alcoholizado

Asimismo, la iniciativa establece la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas, que funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

También el proyecto plantea un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

De la presentación del proyecto participarán además de Gaillard, el director de ONUSIDA para el Conosur, Alberto Stella; la titular del INADI, Victoria Donda, así como referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales, representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de ANSES, así como diputados y diputadas que acompañan la iniciativa. (Télam)