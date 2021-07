La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo y habitantes del paraje neuquino Sauzal Bonito, presentó un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Neuquén, en el que denuncia numerosos sismos registrados en los últimos meses con la reactivación de hidrofracturas (fracking) en yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Según lo denunciado por la fundación en un comunicado, "desde que se empezó a explotar Vaca Muerta, en Neuquén, no paran de sentirse temblores en Sauzal Bonito, Añelo y regiones aledañas".

La entidad sostiene que "crean una amenaza constante de que haya derrames de sustancias peligrosas en las napas y ríos de la zona" y aseguran que "las autoridades no controlan esta situación y las empresas la ocultan".

El abogado de la FARN, Santiago Cane dijo a Télam que presentaron "un recurso de amparo de carácter colectivo con un pedido de medida cautelar para que se suspendan las autorizaciones de nuevas fracturas hasta que se resuelva la cuestión de fondo".

"Esos permisos se han emitido sin considerar la inducción de sismicidad que se ha registrado en la zona donde se realiza el fracking en cercanías de las localidades de Añelo y Sauzal Bonito aunque el pedido incluye a toda la provincia", dijo.

Cane explicó que "para continuar realizando fracturas se tiene que hacer un estudio y determinar medidas para que esa práctica no induzca sismicidad" y aclaró que "pidieron información en los dos últimos dos años y medio a las autoridades y a las empresas que operan en Vaca Muerta y tanto unos como otros no consideran la inducción de sismicidad como un impacto del fracking".

Precisó que "las autorizaciones que se han otorgado no han tenido en cuenta este aspecto ni tampoco que las instalaciones y construcciones ejecutadas tengan medidas antisísmicas y es por eso que no solo no hay medidas para que no se provoquen sismos sino que cuando se producen no generen daños".

El abogado de la FARN indicó que según la información que pudieron recabar durante los últimos tres días se han registrado 42 sismos que alarmaron a los pobladores de Sauzal Bonito y Añelo.

Añelo, ubicada a 80 kilómetros de la capital neuquina, se encuentra en el corazón de la formación geológica Vaca Muerta donde se desarrolla la explotación de yacimientos de gas y petróleo no convencionales, mientras que Sauzal Bonito es un pequeño paraje rural asentado a una distancia de 155 kilómetros de Neuquén.

(Télam)