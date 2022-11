El médico Nas Mohamed, el primer qatarí "abiertamente gay", y su Fundación Alwan presentaron esta semana The Proud Maroons, el grupo LGBTIQ+ "más orgulloso" de aficionados al fútbol nacional de Qatar con el objetivo de "denunciar la persecución" y "visibilizar" a esta comunidad "oprimida" por el Estado árabe donde se disputará el Campeonato Mundial de fútbol.

En Qatar, la homosexualidad es "ilegal, con condenas de tres a cinco años de prisión hasta la pena de muerte, de acuerdo a la constitución", informaron desde el organismo en un comunicado difundido hoy.

The Proud Maroons fue fundado por Nas Mohamed, quien también es el presidente del grupo y médico de atención primaria, conocido como "el primer catarí queer en salir del closet públicamente" durante una entrevista exclusiva con la cadena de noticias inglesa BBC.

"El nombre The Proud Maroons se debe al apodo del equipo nacional de fútbol de Qatar y se creó para resaltar la persecución a la comunidad LGBTQ+ local de Qatar y darle una visibilidad que llegará más allá del mensaje de prensa temporal: 'los fans gays son bienvenidos'", detallaron en el comunicado en el cual también invitaron a la comunidad global de diversidades y sus aliados a "ayudar a darle visibilidad" siguiendo todos los partidos del Mundial y compartiendo su amor y orgullo LGBTIQ+ en las redes sociales usando el hashtag #proudmaroons.

"Este es el mejor momento y escenario para brindar apoyo global a la comunidad LGBTQ+ local", resaltaron desde la organización sin fines de lucro con la que buscan promover los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el Medio Oriente con enfoque en la región del Golfo.

"Todos unidos digámosle a Qatar que el amor no es un crimen. Así que cada vez que Qatar juegue, mostremos nuestro amor LGBTQ+, publicando en las redes, besándonos, compartiendo nuestro orgullo y ayudando a crear un movimiento que perdure después de que terminen los juegos", reforzaron desde la Fundación Alwan.

El médico realizó distintas campañas para darle visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ en Qatar y, este año, intentó documentar pruebas de persecución en el informe en el que trabajó con Human Rights Watch.

"The Proud Maroons trata de mostrar a aquellos que nos silenciarían que la comunidad LGBTQ+ mundial es hermosa y se hace sentir. Y que por mucho que quieran fingir que no existimos, aquí estamos. Mientras los juegos van y vienen, esperamos que ver a la comunidad LGBTQ+ global unida por aquellos en Qatar envíe un mensaje a los ciudadanos LGBTQ+ que se ven obligados a ocultar su verdadero yo: No estás solo. Eres aceptado. Te amamos y te damos la bienvenida tal y como eres. Y te apoyaremos de todas las formas que podamos", concluyó Kate Sheehan, ‪redactora creativa senior de La Comunidad, una agencia creativa global que es parte de la difusión del grupo. (Télam)