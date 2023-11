Diputados nacionales del Frente de Todos y representantes de organizaciones gremiales participaron hoy de la presentación del proyecto de ley para establecer los requisitos y condiciones mínimas necesarias para ejecutar la búsqueda, detección y registro, evaluación de riesgo y eliminación del asbesto instalado y exhortaron a profundizar la visibilización de la problemática que afecta -sobre todo- a los trabajadores del subte.

La presentación del proyecto se realizó en el Auditorio del anexo A de la Cámara de Diputados, con la presencia de los diputados nacionales del FDT, Daniel Gollán y Hugo Yasky, entre otros.

Del encuentro participaron, además, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Alberto Pianelli; la secretaria de Asuntos Juridicos de Uocra, Marta Pujadas; Eduardo Rodríguez, asesor de los metrodelegados; Lilian Capone, subsecretaria de Medioambiente de Trabajo y Salud Laboral de la CTA y neumonóloga especialista en Salud Ocupacional; Armando Chamorro, ingeniero experto en asbesto y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

Al exponer sobre el proyecto, Gollán, médico de profesión y exministro de Salud bonaerense, sostuvo que "la mitad de las muertes por salud ocupacional son causadas por asbesto" y puso de relieve la importancia de avanzar con la ley al afirmar que "no tenemos estadísticas" en el país y que el objetivo de la norma "no es echarle la culpa a nadie pero advertir que el asbesto está en muchos lugares pero no en todos produce el mismo riesgo".

Yasky, por su parte, aseveró que se trata de un tema que era, dijo, "absolutamente desconocido para nosotros hasta que los compañeros del subte empezaron a hablar" del tema y sostuvo que "es una cuestión prioritaria que tendría que haberse resuelto en un diálogo sin tener que llegar a un plan de lucha. Está en juego la vida de los trabajadores y de los que se suben cotidianamente a los subtes".

Rodríguez, uno de los referentes de los metrodelegados que trabajó en la ley, recordó que por el contacto con el asbesto hay "3 compañeros muertos, 100 enfermos y 200 que no saben si se van a enfermar", y consideró que "el momento es ahora: no quiero ser una víctimas más del amianto".

Lilian Capone, en tanto, consideró que la contaminación por asbesto "tiene que estar en el sistema de salud pública. No importan cuántos enfermos haya sino la potencialidad de esta fibrilla", afirmó que "acá ganó el capitalismo porque este tema estuvo oculto durante más de 20 años, lo negaban y decían que no estaba" y advirtió que se trata de un "impacto laboral pero también social y medioambiental".

Baradel instó a eliminar "de manera urgente el asbesto de las escuelas", al sostener que tiene que haber un programa específico para eso, y dijo que "nuestro principal derecho a tutelar es el derecho a la vida" y en ese sentido, apunta el proyecto.

El ingeniero Chamorro, en tanto, hizo referencia a la "clandestinidad" e "ignorancia" que atraviesa esta problemática, y advirtió que el contacto con esta sustancia "consiste en trabajar y dormir con este contaminante", al sostener que "controlar el asbesto es primordial".

"Nosotros lo aprendimos en el cuerpo", dijo Pianelli, al sostener que "hay una negación con esto tremenda. El proyecto apunta a que sepamos y entendamos con qué estamos conviviendo. Estamos rodeados de esto. Necesitamos visibilizar sobre esto y nada mejor que las organizaciones sindicales. Esto recién empieza".

El proyecto busca establecer las condiciones mínimas necesarias para ejecutar la búsqueda, detección y registro, evaluación de riesgo y eliminación del asbesto instalado, así como de los productos que lo contengan de manera de preservar y proteger la salud de la población y del medio ambiente de todo daño potencial por esta sustancia mineral.

Entre otras cuestiones, propone la conformación de una Comisión Nacional Intergubernamental de Gestión del Asbesto que deberá elaborar, previa consulta a las jurisdicciones, el Plan Marco de Gestión de Asbesto Instalado que contendrá el diagnóstico de la situación, la estrategia general y las alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional.

Asimismo, deberá realizar un censo para detectar y evaluar el riesgo de los lugares contaminados estableciendo la prioridad en la necesidad de tomar medidas para su adecuada eliminación y asesorar en las mejores estrategias de actuación para la desasbestización.

En el marco de la presentación del proyecto las organizaciones gremiales instalaron una pantalla gigante sobre la avenida Rivadavia, en las afueras del edificio del Congreso, para concientizar sobre los riesgos para la salud de esta sustancia con imágenes y testimonios de trabajadores afectados, bajo la consigna "El asbesto mata". (Télam)