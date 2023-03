Un documental sobre el genocidio de los pueblos originarios de la pampa y la Patagonia se presentó hoy en la previa del Día de la Memoria, con un paralelismo con el plan sistemático de exterminio que ejecutó la dictadura militar de los setentas.

Se trata del largometraje "Jinetes de Roca", del director platense Sebastián Díaz, quien también filmó los documentales La muralla criolla y 4 Lonkos, sobre el genocidio a los pueblos originarios de pampa y Patagonia durante las sucesivas campañas al "desierto" y que con este último filme cierra una "trilogía del desierto".

"Estamos muy felices y orgullosos de haber estrenado ´Jinetes de Roca´ hoy en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (CABA), lugar emblemático de Buenos Aires y en la antesala del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia", expresó a Télam el director platense.

Destacó que "creemos que es absolutamente necesario resguardar la memoria sobre este latrocinio para contribuir con nuestras películas a una efectiva reparación. Y queríamos aportar con nuestro grano de arena al descubrimiento de la verdad histórica de un episodio tan tergiversado por la Historia Oficial".

"La Conquista del Desierto no fue conquista sino invasión. El desierto no era tal, sino un lugar lleno de vida. Los pueblos originarios no están desaparecidos ni forman parte del pasado, sino que viven entre nosotros y continúan resistiendo", remarcó Díaz.

El director agradeció al antropólogo especialista en restituciones de restos óseos de pueblos originarios, Carlos Masotta, y a Marcelo Valko, Danae Fiore, Marta Penhos y Adrián Moyano, "protagonistas del film que decidieron acompañar y apoyar esta proyección histórica".

En el documental, Adrián Moyano, periodista mapuche autor de "Crónicas de la resistencia mapuche" cuenta que "la primera vez que se habló de desaparecidos en Argentina no fue en la dictadura. Lo hizo (el coronel Conrado) Villegas".

Carlos Masotta, antropólogo, relata que "David Viñas, en el exilio, con hijo desaparecido, escribió un libro fundamental, "Indios, Ejército y Fronteras", donde dice si no son los indígenas los primeros desaparecidos en Argentina".

El antropólogo especialista en restituciones, Fernando Pepe, también se expresa en ese sentido al asegurar que "entendemos que el genocidio que se llevó a cabo con los pueblos originarios fue fundante del que se llevó a cabo en la última dictadura cívico militar en Argentina".

"Sabemos que la última dictadura cívico militar se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional en referencia al proceso de organización que llevó a cabo el roquismo a fines del siglo XIX", apunta.

Detalla como elementos en común entre ambos genocidios: "la apropiación de niños, el desplazamiento, el abuso sobre las mujeres".

Graficó que en el caso de los integrantes de pueblos originarios que fueron llevados esclavizados al Museo de La Plata "hay paralelismos más finos, como el ser fotografiados, como se hacía en la ExEsma con los detenidos. Fueron (los pueblos originarios) los primeros desaparecidos y desaparecidas en quedar registrados de manera fotográfica. Hay un paralelismo en el modus operandi, en la metodología de desaparición forzada de personas".

Como concluye Moyano en el filme "el paralelismo es espeluznante". (Télam)