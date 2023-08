El Loto Plus con un nuevo sorteo súper especial dejó un pozo vacante en sus principales modalidades, durante la jugada 3592 llevada a cabo en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Detalle del sorteo: Loto Plus: sorteo miércoles 2 de agosto Número Plus: 8 Tradicional: 30 35 00 18 06 15 (Vacante) Match: 01 21 08 09 34 45 (Vacante) Desquite: 28 00 33 02 37 30 (Vacante) Sale o Sale: 04 25 00 12 33 20 (4 ganadores c/5 aciertos: $1.486.632) Próximo sorteo: Sábado 5 de agosto, 22 horas Pozo estimado: $3.762.000.000 Cómo se juega al Loto Plus Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades. Hay 4 modalidades. Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora. Valor de la apuesta $200. ¿Cuándo se sortea el Loto Plus? Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus? La prescripción de los premios se encuentra establecida en el ¿Dónde me debo presentar para cobrar un premio? En caso que un premio deba ser cobrado en la sede de Lotería de la Ciudad, los apostadores deben presentarse en la calle Santiago del Estero 126, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa solicitud de turno mediante la página Web. CG/GAM NA