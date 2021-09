La declaración que debía prestar hoy Braian Saúl Irahola Zeballos (30), acusado de ser el conductor de la camioneta que atropelló y mató al cuidacoches Jonatan Corbalán (30) y estaba prófugo desde hace más de dos semanas, "fue postergada por 24 horas a pedido de la defensa del acusado", informó esta tarde el fiscal de Delitos Culposos Pablo Cistoldi.

Zeballos fue detenido en la tarde de ayer y al mismo tiempo secuestrada la camioneta Ford Ranger en su vivienda de Sierra de los Padres, a 15 kilómetros de esta ciudad, "tras un arduo trabajo en conjunto con todas las áreas de seguridad e investigativas que nos permitió hoy decir que ha dado resultados positivos", expresó Cistoldi en conferencia de prensa.

"Si bien la declaración de acusado estaba prevista para este jueves, he resuelto postergarla por 24 horas, ante la presentación del abogado particular de Zeballos, que pidió un receso para interiorizarse sobre la causa de homicidio Culposo en la que deberá o no relatar lo sucedido esa noche", en la que se produjo el hecho.

El fiscal recordó que "de todas maneras, mañana Zeballos esta en su derecho a negarse a prestar declaración. Basándonos en la Ley, ya que la declaración del imputado es un acto de defensa, así que si quiere puede aportar algo o no y no por ello puede correr en contra del acusado".

En el marco de la investigación que llevo a la detención y secuestro del rodado en cuestión, el funcionario judicial expresó "en esta causa hemos visto lo peor y lo bueno de la sociedad. Lo peor es gente que se fuga, ocasionando el doble de dolor, y lo bueno es que tanto comercios y familias facilitaron sus cámaras y sobre todo testigos que se presentaron para declarar". (Télam)