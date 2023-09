La empresa Dass, que produce zapatillas para marcas de primera línea, volvió a frenar hoy su producción en su planta de Eldorado, Misiones, por la falta de insumos provenientes de Brasil

El titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) de Misiones, Gustavo Sánchez, confirmó la paralización de la planta industrial al menos hasta el 6 de septiembre. La empresa, que produce zapatillas para las marcas Nike, Fila, Umbro y Asics, acordó con los más de 500 empleados que no aplicará recortes en los sueldos y estimó que podrá reanudar la producción recién a mediados de la próxima semana. Sánchez explicó que "la falta de divisas y el no ingreso al país de los productos necesarios para ensamblar las zapatillas desde hace tres semanas" provocaron la paralización temporal de la producción. "Ya se ha consumido todo el stock de insumos que teníamos, la empresa venía funcionando con normalidad pero sabíamos que podía llegar este momento, de una total falta de materiales, que sufre no sólo Dass, sino varias compañías del país", sostuvo el gremialista. Agregó que el personal "cobrará la totalidad de sus salarios" y advirtió que "esta situación la tomamos con preocupación porque, si bien la voluntad empresarial es que ningún compañero reciba ningún perjuicio económico, esto no se puede prolongar en el tiempo y necesitamos una pronta reactivación". La planta de Dass de Eldorado cuenta con 570 operarios desde hace un mes enfrenta el problema de abastecimiento de insumos que provienen principalmente de Brasil. El gremio informó que el sueldo promedio de los empleados de la fábrica de Eldorado es de unos 250.000 pesos y que en lo que va del año lograron una recomposición salarial del 70%. Dass ya había suspendido al personal en abril pasado, por demoras en la llegada de los insumos que adjudicó a la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)

LMD/JC/AMR NA