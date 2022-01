Convencido de que "todo hecho es político", el investigador y biólogo molecular Alberto Kornblihtt ha sostenido un fuerte compromiso con sus ideas sin temor a expresar su posición frente a temas sociales como el aborto e incluso de política partidaria, manifestando públicamente su afinidad por el kirchnerismo.

"La política está en todas partes, o sea, todo hecho es político y aún el no querer opinar políticamente es un hecho político", asegura Kornblihtt durante la charla con Télam.

Y continúa: "Yo tenía ideas y prácticas de izquierda antes de ser biólogo. Y si bien durante la dictadura tuve que tapar esas ideas por el miedo de ser asesinado, nunca dejé de pensar de esa manera y mis opiniones están atravesadas tanto por mi información política previa a ser científico como por mi práctica científica".

Pero el investigador no se siente una excepción: "Somos muchos los colegas que tenemos esta impronta; cuando nos constituimos como grupo durante el macrismo para denunciar públicamente el ajuste que se producía en el sector durante esos años éramos muchos".

MIRÁ TAMBIÉN Más de 400 mil adolescentes de 16 y 17 años se anotaron en las becas Progresar

Dispuesto a dar siempre cualquier debate, frente a la pregunta de la objetividad en la ciencia Kornblihtt retruca: "La pregunta es quién debe ser neutro, la ciencia o los científicos".

"Mi respuesta inmediata es que los científicos no pueden ser neutros respecto de las consecuencias incluso de sus propias investigaciones. Yo no trabajo con nada que pudiera causar una transformación inmediata de la agricultura o de alguna actividad humana económica o de la salud, pero si así fuera como científicos no podemos mirar para otro lado o encerramos en nuestra torre de marfil", sostiene.

Click to enlarge A fallback.

Y agrega: "Ahora en la práctica de la ciencia, sí tiene que haber libertad, responsabilidad y tiene que ser pública, es decir, tiene que rendir cuentas a la sociedad".

Pero más allá de "rendir cuentas", el biólogo molecular considera que el compromiso de un científico o científica es "volcarse a la sociedad transmitiendo no solamente lo que están haciendo sino todo aquello sobre lo cual puedan dar una opinión fundamentada".

MIRÁ TAMBIÉN Misiones, Corrientes y Río Negro presentan focos activos de incendios forestales

Consecuente con esa idea fue que participó de las jornadas de debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018 en el Congreso, en las que expuso "los conocimientos en biología molecular, genética y epigenética que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano".

Fue en aquellas jornadas donde dijo la frase "No no está bien, está mal", corrigiendo a la senadora Silvia Elías de Pérez quien había utilizado al síndrome de Down como ejemplo de "enfermedad incurable" para acusar a Kornblihtt de recomendar los abortos eugenésicos.

El científico aclaró dos cosas: la primera que el síndrome de Down no es una "enfermedad incurable", por lo que no estaba dentro de los argumentos que él había expuestos, y la segunda que "el aborto no se recomienda, es una opción" que se le debe dar a la madre.

"No no está bien, está mal" se convirtió en memes, remeras, tazas, stickers, pero también fue el título de un libro que el investigador publicó en 2021 donde recorre sus diferentes aristas.

Pero, quizás, sea también una frase que sintetice la reacción frente a una serie de enunciados inconsistentes, contrarias a lo que Kornblihtt considera que es un gran aporte del conocimiento científico a la sociedad: la capacidad de elaborar afirmaciones basada en evidencia o argumento y de desarrollar un pensamiento crítico. (Télam)